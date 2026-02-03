Přes šikanu až k hvězdné kariéře, žena s hendikepem učí ženy líčit se

Ačkoli si mnohokrát vyslechla, že nemá právo na stejný život jako lidé bez postižení, chce ukazovat světu, že je to právě naopak. Chvíli sbírala odvahu, než se poprvé natočila u líčení a video dala na internet. Překvapilo ji, kolik lidí jí psalo, že je její líčení skvělé a inspirující.
„Původně jsem jen lidem chtěla ukázat, že vlastně vůbec nejsme jiní. Možná jinak vypadáme, ale to neznamená, že jsme o něco méně lidé než ostatní,“ uvedla.
Hannah se narodila s onemocněním zvaným Osteogenesis imperfecta nebo také nemocí křehkých kostí. Jedná se o genetickou poruchu pojivové tkáně, nejčastěji způsobenou nedostatkem kolagenu typu I. Projevuje se zvýšenou lámavostí kostí, sníženou hustotou kostí, modrým bělmem, nízkým vzrůstem a hypermobilitou kloubů. Léčba je symptomatická, zaměřená na zpevnění kostí, rehabilitaci a ortopedické zákroky.
„Lidé s mým postižením nemohou chodit, hůř se hýbou. Já se pohybuji na elektrickém vozíku a díky tomu nejsem závislá na pomoci ostatních. Vše si zařídím sama a nepotřebuji asistenci, což je velká výhoda,“ podotkla žena. I dnes se najdou lidé, kteří její vzhled kritizují. Píší jí nevhodné zprávy, doporučují zrušit účet a přestat se líčit. Někdy je pro ni těžké se s takovými zprávami vyrovnat, ale nepřestává natáčet, aby podpořila další osoby, které jsou na tom podobně.
„Kdybych inspirovala alespoň jednu osobu na světě, budu šťastná. Ale já už vím, že se inspirovalo mnohem víc lidí. A za všechnu tu krásnou podporu děkuji,“ dodala. Hannah sleduje trendy v líčení, je vždy v obraze a přináší pravidelně dávku novinek, které jsou zrovna na trhu.