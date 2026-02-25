Když byl Sarah jeden rok, její vrstevníci už se dokázali sami pohybovat, chodili a nepotřebovali žádnou oporu. Ona sama nebyla bez opory schopná stát a malými krůčky zkoušela alespoň chodit okolo nábytku. Její kroky však byly vratké a na nohách se sama téměř neudržela. Rodiče ji tedy vzali k lékaři, kde byly provedeny různé testy, aby bylo jasné, zda holčička netrpí nějakou nemocí.
„Pravda přišla až za rok. V jejích dvou letech nám sdělili, že má spinální svalovou atrofii druhého typu. Je to vzácné genetické onemocnění, které způsobuje úbytek svalů. Rovnou mě připravili na to, že neexistuje léčba a nemoc postupuje rychle. Měla chřadnout a podle jejich propočtů se neměla dožít ani puberty,“ sdělila matka dnes devětadvacetileté ženy pro Birmingham Mail.
O dceru bylo potřeba po pár letech pečovat čtyřiadvacet hodin denně. Bez pomoci druhých by sama žít nedokázala. A pro rodinu je taková péče pochopitelně velmi náročná. Navíc svalovou atrofií trpí i sestra Sarah, která je jen o pár let mladší. Její nemoc ale není v takovém stádiu a má mnohem lepší vyhlídky na život.
„Upadla jsem do depresí. Bylo to velmi těžké období. Nevěděla jsem, co si mám počít. Neviděla jsem světlo na konci tunelu, vše na mě padalo a propadala jsem sama velké bezmoci,“ pokračovala maminka Sarah. Pro samotnou Sarah dětství nebylo nijak drsné, vzpomíná na něj s láskou, protože chodila do školy, kde byly i ostatní děti se zvláštními potřebami. Do kolektivu tedy zapadla.
„Chodila jsem s chodítkem a bylo to fajn. Když mi bylo dvanáct, měla jsem bohužel tak šílenou skoliózu, že mě museli operovat. Pak jsem skončila na vozíku. A z něj už jsem se nikdy nezvedla. Není to lehké ani pro mě ani pro rodinu. Trpím ještě chronickou únavou, takže už v pět odpoledne se cítím jako jiní lidé o půlnoci. Maminka se o mě stará a já jsem vděčná, že tu stále mohu být. Že mi na světě byl vymezen delší čas. A těší mě slova každého, pro koho jsem alespoň trochu inspirací,“ dodala.