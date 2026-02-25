Podle lékařů už tu neměla být, žena světu ukazuje svou chuť žít

Britka Sarah Begumová po porodu vypadala jako zdravé miminko a zhruba do jednoho roku její rodiče neměli pocit, že by s ní něco bylo jinak. Pak si ovšem začali všímat znepokojivých detailů a skončili u lékaře. Tam se dozvěděli krutou diagnózu, která jejich dceru už dávno měla stát život. Přesto dál bojuje.
Dávali jí minimální šance na život. Neměla tu už dávno být. Přesto lékařům dokazuje, že jí život baví a bojuje dál. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Když byl Sarah jeden rok, její vrstevníci už se dokázali sami pohybovat, chodili a nepotřebovali žádnou oporu. Ona sama nebyla bez opory schopná stát a malými krůčky zkoušela alespoň chodit okolo nábytku. Její kroky však byly vratké a na nohách se sama téměř neudržela. Rodiče ji tedy vzali k lékaři, kde byly provedeny různé testy, aby bylo jasné, zda holčička netrpí nějakou nemocí.

„Pravda přišla až za rok. V jejích dvou letech nám sdělili, že má spinální svalovou atrofii druhého typu. Je to vzácné genetické onemocnění, které způsobuje úbytek svalů. Rovnou mě připravili na to, že neexistuje léčba a nemoc postupuje rychle. Měla chřadnout a podle jejich propočtů se neměla dožít ani puberty,“ sdělila matka dnes devětadvacetileté ženy pro Birmingham Mail.

O dceru bylo potřeba po pár letech pečovat čtyřiadvacet hodin denně. Bez pomoci druhých by sama žít nedokázala. A pro rodinu je taková péče pochopitelně velmi náročná. Navíc svalovou atrofií trpí i sestra Sarah, která je jen o pár let mladší. Její nemoc ale není v takovém stádiu a má mnohem lepší vyhlídky na život.

„Upadla jsem do depresí. Bylo to velmi těžké období. Nevěděla jsem, co si mám počít. Neviděla jsem světlo na konci tunelu, vše na mě padalo a propadala jsem sama velké bezmoci,“ pokračovala maminka Sarah. Pro samotnou Sarah dětství nebylo nijak drsné, vzpomíná na něj s láskou, protože chodila do školy, kde byly i ostatní děti se zvláštními potřebami. Do kolektivu tedy zapadla.

„Chodila jsem s chodítkem a bylo to fajn. Když mi bylo dvanáct, měla jsem bohužel tak šílenou skoliózu, že mě museli operovat. Pak jsem skončila na vozíku. A z něj už jsem se nikdy nezvedla. Není to lehké ani pro mě ani pro rodinu. Trpím ještě chronickou únavou, takže už v pět odpoledne se cítím jako jiní lidé o půlnoci. Maminka se o mě stará a já jsem vděčná, že tu stále mohu být. Že mi na světě byl vymezen delší čas. A těší mě slova každého, pro koho jsem alespoň trochu inspirací,“ dodala.

