Když někdo zmíní popcornové plíce, málokomu dojde, že jde o velmi nebezpečnou a zdraví ohrožující záležitost. Zní to jako vtip, ale bohužel tomu tak není. Jde o velmi vážnou chorobu, která vzniká, když člověk vdechuje toxické chemikálie. Nemoc může způsobit i fatální selhání dýchání. Název nemoci vznikl před lety, když se objevila u pracovníků továren vyrábějících popcorn. Dnes ohrožuje mnohem víc lidí a patří mezi ně právě i ti, kteří vapují jako Brianne.

Dívka z USA uvedla, že vapovala zhruba od čtrnácti let, kdy se vracela zpět do školy po „covidové“ pauze. Aby vše ustála psychicky, navykla si na vapování a její rodiče neměli ani tušení, že něco takového dělá. „Jednoho dne mi dcera volala, že nemůže popadnout dech. Byla vyděšená a znělo to velmi vážně. Jeli jsme do nemocnice a vyjádření lékařů pro mě bylo šokující. Sdělili nám, že má popcornové plíce a náctiletí na to i umírají. Byl to obrovský šok,“ uvedla matky dívky pro Daily Mail.

Její problémy lékaři odhalili včas, a tak má díky medikaci velkou šanci na normální život. Bohužel však její ošetřující lékař uvedl, že je u ní v budoucnu větší pravděpodobnost rozvoje rakoviny. „Takové zprávy jako rodič nechcete slyšet,“ doplnila matka Brianne. Proto společně chtějí informovat o svých problémech veřejnost, aby si každý dobře rozmyslel, zda chce elektronické cigarety dál užívat. „Následky mohou být fatální. Nestojí to za to. Děti by k těmto věcem neměly mít přístup,“ myslí si.