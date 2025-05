Třiatřicetiletá žena z Texasu měsíce přežívala v bolestech, v noci nespala a svíjela se v pláči na zemi. Celé tělo ji pálilo, svědilo a nemohla se pohnout, aniž by nepociťovala bolest. Kůže se odlupovala, vznikaly rány, které mokvaly. Celé tělo bylo jako popálené.

„Připadalo mi to, jako bych se rozpadala. Odpadávaly ze mě kusy kůže, vše mě bolelo a cítila jsem se odpudivě. Nemohla jsem chodit do práce a věnovat se běžným denním činnostem. Jen jsem ležela a modlila se, ať je mi lépe. Po každé noci jsem musela vysávat postel, protože jsem se loupala jako had,“ uvedla nešťastná žena pro The Sun.

Kortikosteroidy se mazala i pětkrát denně od svých šestnácti let. Lékař jí stále jen předepisoval recept na další mast a nekontroloval její stav. Ona pak měla za to, že jí nehrozí žádné nebezpečí a ekzém má pod kontrolou.

„Ti lékaři ani nevědí, jak moc si to kdo maže. Nikdo vás neupozorní na to, že byste to neměli přehánět. Nevěděla jsem to. Neměla jsem tušení, jak moc si tím mohu ublížit,“ sdělila. Bylo jí doporučeno všechny léky a masti vysadit. To udělala a reakce těla byla ještě horší. Všude na těle měla otevřené rány a nevěděla, co si počít.

„Doporučili mi, abych odjela někam k moři, kde vystavím kůži slunečním paprskům a slané vodě. Odstěhovala jsem se do Karibiku, kde se teď snažím dát si život do pořádku. Tělo se postupně uzdravuje, ale je to velmi pomalý a stále bolestivý proces. Vypadám lépe, ale zdaleka nejsem v pořádku. Vypadalo mi hodně vlasů, musela jsem se ostříhat na krátko. Spím tak jednu noc ze tří a jsem na tom hrozně. Doufám, že pro všechny budu dostatečně odstrašujícím příkladem a budou hledat jiné cesty než kortikosteroidy,“ dodala.