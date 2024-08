Pětasedmdesátnice to roztáčí u tyče, je inspirací pro všechny důchodce

„Když jsem byla v roce 2021 zavřená doma kvůli pandemii koronaviru, hodně jsem četla noviny. Tehdy jsem si všimla článku o pole dance. A shodou okolností o něm mluvila cvičitelka z mého města. Zaujalo mě to a rozhodla jsem se, že to zkusím. Popravdě jsem totiž měla pole dance na svém seznamu přání,“ uvedla žena.

Starr to v životě neměla příliš jednoduché, potýkala se s mnoha zdravotními problémy a kromě toho se také léčila ze závislosti na alkoholu. Dnes už je přes šestatřicet let abstinentkou a naopak si zakládá na zdravém životním stylu. Vždy se nějak hýbala a pohyb pro ni byl přirozený. Začít s pole dance prý tak nebyl pro tělo takový šok. I tak se ale hýbala jinak než doposud.

„Na nic jsem nečekala a vrhla se s chutí do první lekce. Samozřejmě to nebylo jednoduché. Ale nenechala jsem se odradit prvními mozoly, modřinami a bolestmi svalů. Nadchlo mě to a chtěla jsem pokračovat dál,“ doplnila na svém Instagramu.

Pro mnohé je dnes velkou inspirací. Především důchodkyně z jejího okolí jsou nadšené a mnohé z nich pole dance také vyzkoušely. Starr je také inspirovala k tomu, aby se začaly víc hýbat a dělaly něco pro své zdraví. „Jsme tu jen jednou a máme omezený čas. Tak je potřeba ho využít a plnit si sny,“ dodala.