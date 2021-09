Nebezpečné lži o zdraví. Jak je poznat, vysvětluje profesor Svačina

Proč myslíte, že je oblast zdraví a nemocí obklopena takovým množstvím polopravd, dezinformací i naprostých nesmyslů?

Jedním z důvodů je paradoxně neuvěřitelně rychlý vědecký pokrok. Na nemoci, na něž se dříve umíralo, už se neumírá. Spektrum podávaných léků se za posledních deset let výrazně proměnilo, na trhu je mnoho novinek, a řada preparátů, které byly dříve propagované, se už dneska na výsluní nehřeje. Mění se i jednotlivé lékařské obory.

„Jak je možné, že po dvaceti letech je vše úplně jinak?“ říkají si lidé. A to vše dohromady v nich může vyvolávat určitou nedůvěru. Ale co hraje nejzásadnější roli, je dnes už velmi dobře známý fakt, že zdraví největší měrou ovlivňuje naše stravování a životní styl vůbec. Tyto oblasti jsou laické veřejnosti velmi blízké, zároveň jsou ale u nás často zanedbávány odbornou veřejností. Lékaři na nějakou „výchovu“ pacientů nemají dostatek času.

Preventivní programy fungují jen některé, a ještě ne zcela optimálně. To skýtá obrovský prostor k „poradenství“, jemuž se věnují lidé bez jakéhokoliv vzdělání v oblasti výživy či pohybu. Ve světě se přitom k povolání nutričního terapeuta vyžaduje vysokoškolské vzdělání. Tam tito odborníci mají svoje komory a brání se nevědeckým poznatkům. U nás je to teprve v plenkách, a když se člověk podívá na internet, v devadesáti procentech případů narazí na někoho, kdo k této profesi nemá žádnou kvalifikaci ani vzdělání, a šíří bludy či zkreslené informace. A dalším důvodem je fakt, že medicína zkrátka kazí byznys lidem, kteří by na zdraví a nemoci ostatních lidí rádi vydělávali.