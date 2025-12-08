„Chodila jsem na procházky do lesa, pracovala jsem na zahradě. Uklízela jsem, na nákupy jsem raději dojela na kole. Ale do posilovny jsem nechodila. A nemyslela jsem, že by se to změnilo až v důchodu. Skutečně mě v mládí nenapadlo, že bych se mohla vůbec dožít stovky a být v dobré kondici,“ uvedla žena.
Do posilovny s ní chodí o desítky let mladší přátelé a má okolo sebe komunitu lidí, kteří ji v cvičení podporují. Zároveň však mají strach, aby si neublížila. „Někdy mám pocit, že už to s tou starostí o mě přehánějí. Ale nemohu jim to mít za zlé, taková stařenka asi není v posilovně obvyklou návštěvnicí. Řekla jsem si, že raději budu nejstarší návštěvnicí fitness centra, než abych byla nejmladší v pečovatelském domě,“ smála se žena.
Faktem ale je, že většina jejích přátel už dávno nežije a její přítelkyně jsou o desítky let mladší a zdaleka na tom po fyzické stránce nejsou tak dobře jako ona. Nemá tušení, čemu vděčí za dlouhověkost. Má za to, že nedělala nic neobvyklého a zdá se, že jsou za tím zkrátka dobré geny. Podotkla ale, že nikdy nebyla líná, hýbala se a vařila si jídla, která byla prospěšná jejímu tělu.
„Nic jsem si nezakazovala. Jím tak akorát. Nepřejídám se. Dám si, na co mám chuť,“ pokračovala. Vždy se ale snažila být nad věcí a příliš se nepoddávat tragickým událostem, které ji v životě postihly. Její manžel už nežije desítky let, přišla o další příbuzné a stále se snaží být ráda na světě. „Je to o celkovém pohledu na svět. Každý den si říkám, jak jsem ráda, že jsem se opět probudila a mohu si užít další den na světě. Nebyla jsem vždy tak zdravá, měla jsem nádor v prsu, měla jsem zlomené obě kyčle, mám osteoartrózu. Ale jsem tu. Mám každý den šanci na nový den. Mám syna, který mi ještě nedal vnoučata, tak bych ráda podotkla, že je stále k mání,“ dodala se smíchem.
Právě vnoučata a pravnoučata jí chybí a věří, že se jich ještě dočká. Syna měla v pozdějším věku, takže by si potomky ještě pořídit mohl. „Pravnoučata už nestihnu, ale nevadí. Mám krásný život a dnes už mohu říct, že nejdůležitější je užívat si každý den, protože je to privilegium. Mnoho a mnoho lidí už to štěstí nemá,“ doplnila na svém profilu na Instagramu, kam pravidelně přidává fotografie a videa z posilovny.