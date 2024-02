Cukr urychluje stárnutí, říká nutriční terapeutka královské rodiny

Nakolik jste se během nedávných vánočních svátků prohřešila vůči zdravému jídelníčku?

Samozřejmě jsem hřešila jako většina lidí. My slavíme svátky dva dny, 24. prosince české Vánoce s Ježíškem, řízky a bramborovým salátem, den na to ty anglické s krůtou a vším, co k ní patří. Ale nemám žádné výčitky, a nárazové prohřešky nezakazuju ani svým klientům. Všechno je o rovnováze a jde o to vrátit se hned po svátcích ke zdravému způsobu stravování.

Je skutečně největším škůdcem zdraví bílý cukr, jak ráda zdůrazňujete?

Ano, je. Ještě tak v osmdesátých a devadesátých letech měly snad nejhorší pověst tuky, ale dnes už víme, že je to nesmysl. Zdravé tuky, což jsou třeba kvalitní rostlinné oleje, oříšky či semínka, potřebujeme pro funkci buněk a hormonální rovnováhu, dodávají nám energii a umožňují vstřebat vitaminy A, D a E. Zato cukr podporuje většinu chronických nemocí, urychluje stárnutí… Někdo si možná neuvědomuje, že je ho hodně v bílém chlebu, který strašně moc jedí Češi stejně jako Angličani. Pečivo bohužel bývá běžnou součástí snídaně i večeře, což je chyba.