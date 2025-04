„Zažívala jsem strašné stavy. Byla jsem kvůli vzhledu v permanentní úzkosti a stresu. Začaly mi extrémně padat vlasy a nevěděla jsem, co bude,“ uvedla žena z Velké Británie.

Kvůli úzkostným stavům se uzavřela do sebe a neměla ponětí o tom, co přinese budoucnost. Nakonec se ale odhodlala vylézt za své „ulity“ a chtěla jednat. Zvolila cestu sportu a vrhla se na posilování. Chtěla se cítit lépe po psychické stránce a mít postavu, kterou si už před lety vysnila. K jejímu překvapení už po prvních dnech v posilovně pocítila velkou úlevu a úzkosti začaly ustupovat.

„Předtím jsem měla stavy, kdy jsem nemohla popadnou dech a nevěděla co se sebou. Padaly mi vlasy a děsilo mě, že by to mohlo dál pokračovat. Už dříve mi pomohl pravidelný sport, abych se cítila lépe. Sport vážně doporučuji všem. Vím, že někdy je těžké i vstát z postele, ale pokud je to jen trochu možné, jděte se alespoň projít někam do přírody,“ pokračovala pro Whatsthejam.

Pomohl jí ale nejen pravidelný pohyb a posilování. Začala se také lépe stravovat. Všechna jídla vaří z čerstvých potravin a naprosto se vyhýbá jídlům, která si dříve dávala s oblibou v rychlém občerstvení. „Jídlo je základ i pro vaši zdravou mysl,“ dodala. Díky zdravému životnímu stylu jí také začaly opětovně růst vlasy.