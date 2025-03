Žena každý den zvracela, po dlouhém trápení náhodou zjistila diagnózu

„Mívala jsem křeče v břiše a bolesti, které vždy vyvrcholily zvracením. Nešlo to zastavit a hodně mě to frustrovalo. Nejprve jsem měla za to, že je to otrava jídlem. Pak jsem měla strach, aby nešlo o něco závažného. Psychicky i fyzicky mě to naprosto vyčerpávalo,“ sdělila žena.

Největší chybou podle ní bylo pročítání internetových diskusí, kde se dočítala ty nejkatastrofičtější scénáře, a začínala být stále víc nervózní. Lékaři jí v tomto směru také zprvu moc nepomáhali, protože měli její obtíže pouze za psychické.

Nakonec žena z Velké Británie narazila na odborníka, který se zabýval refluxem. Po řadě vyšetření se i ona dozvěděla diagnózu. I u ní šlo o reflux. „Vlastně se mi ulevilo. Slyšet diagnózu je zdrcující, ale úlevné. Víte, co vám je, a víte, že má váš problém řešení,“ pokračovala pro Needtoknow.

Protože se kyselá tekutina z žaludku vracela nahoru, měla velké obtíže a docházelo už k poškozování okolních tkání. Musela tedy na operaci. Po té se necítila moc dobře a její stav stále není úplně stabilizovaný. Musí brát léky a dávat na sebe pozor. Zvrací však už jen občas a užívá si života.

„Ačkoli nejsem naprosto v pořádku, došlo mi, jak krátký čas jsme na světě. A že je třeba si ten čas užít. Takže jsem se přihlásila i na soutěž krásy padesát plus. Vždy jsem po tom toužila a sen si splnila. Myslím, že bychom neměli zapomínat na to, že život je i o radosti. Nikdy nic nevzdávejte a radujte se z každé dobré chvíle,“ doplnila.