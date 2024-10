Ženě našli bulku, nebyl to nádor, ale něco víc překvapivého

„Když jsme ten útvar uviděli poprvé, vyděsili jsme se. Testy ale brzy ukázaly, že to není rakovina. Byla to druhá, zakrnělá děloha, se kterou jsem se už narodila, a vysvětlovalo to mnohé. Měla jsem velmi silnou a dlouhou menstruaci a velké bolesti břicha. Nechápu, že na to do mých dvaatřiceti let nepřišel můj gynekolog,“ uvedla žena pro Dailymail.

Kromě dvou děloh má také dva děložní čípky. Ten druhý ale není vidět na běžné gynekologické prohlídce. Podle lékařů právě tyto abnormality mohly za ženinu neplodnost. Spermie se obtížně dostávají přes dva čípky k vajíčku a je téměř nemožné oplodnění přirozenou cestou.

„Jsme teď vlastně v procesu umělého oplodnění IVF. Lékaři mi vloží embryo do větší dělohy a budeme doufat, že se uchytí. Bylo mi řečeno, že se dvěma dělohami mohou nastat komplikace a pravděpodobně budu muset rodit císařským řezem,“ pokračovala žena.

Když se o svém zdravotním stavu dozvěděla, styděla se a nechtěla o tom říkat nikomu jinému. Několik měsíců to probírali pouze s manželem. Pak si ale Kelsi uvědomila, jak moc se kvůli tomu cítila špatně, a rozhodla se promluvit veřejně, aby podpořila ostatní ženy, které se se stejným problémem potýkají.