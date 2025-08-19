„Začalo mi růst břicho a nebylo mi dobře. Myslela jsem si, že jsem v očekávání, tak jsem si udělala těhotenský test. Ten byl ovšem negativní a stejně tak i krevní testy. Nechápala jsem, co se děje,“ uvedla žena.
Podle lékařů byla jen nafouklá ze špatného jídla a přibrala. Cysta totiž začala růst po Vánocích, kdy se údajně přejídala. Pak ale začala krvácet z úst a začala tušit, že její stav bude vážnější.
„Když mě pak pečlivě zkontroloval lékař, zhrozil se, protože ještě nikdy neviděl tak obrovskou cystu. Řekli mi, že musím na operaci, jinak mi hrozí velké nebezpečí. Cysta rostla rychle a mohla prasknout,“ pokračovala Hollie pro Newsweek.
Bohužel jí během operace museli odstranit i vaječník, protože cysta jím prorůstala. Naštěstí v budoucnu může mít děti díky jednomu zbývajícími vaječníku a věří, že její opravdové těhotenství bude bez problémů a užije si i své těhotenské břicho.
„Měla jsem velkou oporu v rodině i mém partnerovi. Celá situace byla děsivá, měla jsem bolesti a strach, jak dopadne operace. Díky blízkým jsem ale všechno překonala,“ doplnila s tím, že by všem ženám doporučila, aby chodily na pravidelné prohlídky k lékaři a nechávaly se vyšetřit i ultrazvukem.