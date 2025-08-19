Žena vypadala jako těhotná, za velikost břicha ale mohla cysta

Autor:
  8:34
Čtyřiadvacetiletá Hollie Welhamová z Velké Británie měla břicho jako v devátém měsíci těhotenství. Nečekala ovšem potomka, ale v břiše měla obří cystu. Lidé jí gratulovali k požehnanému stavu a ona přitom trpěla bolestmi a styděla se chodit mezi lidi. „Cysta byla velká jako fotbalový míč,“ uvedla.
Obří břicho vypadalo jako těhotenské, ve skutečnosti za jeho velikost mohla...

Obří břicho vypadalo jako těhotenské, ve skutečnosti za jeho velikost mohla cysta. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Hollie Welhamová
Hollie Welhamová
Hollie Welhamová
Hollie Welhamová
5 fotografií

„Začalo mi růst břicho a nebylo mi dobře. Myslela jsem si, že jsem v očekávání, tak jsem si udělala těhotenský test. Ten byl ovšem negativní a stejně tak i krevní testy. Nechápala jsem, co se děje,“ uvedla žena.

Obří břicho vypadalo jako těhotenské, ve skutečnosti za jeho velikost mohla cysta.
Hollie Welhamová
Hollie Welhamová
Hollie Welhamová
5 fotografií

Podle lékařů byla jen nafouklá ze špatného jídla a přibrala. Cysta totiž začala růst po Vánocích, kdy se údajně přejídala. Pak ale začala krvácet z úst a začala tušit, že její stav bude vážnější.

„Když mě pak pečlivě zkontroloval lékař, zhrozil se, protože ještě nikdy neviděl tak obrovskou cystu. Řekli mi, že musím na operaci, jinak mi hrozí velké nebezpečí. Cysta rostla rychle a mohla prasknout,“ pokračovala Hollie pro Newsweek.

Bohužel jí během operace museli odstranit i vaječník, protože cysta jím prorůstala. Naštěstí v budoucnu může mít děti díky jednomu zbývajícími vaječníku a věří, že její opravdové těhotenství bude bez problémů a užije si i své těhotenské břicho.

„Měla jsem velkou oporu v rodině i mém partnerovi. Celá situace byla děsivá, měla jsem bolesti a strach, jak dopadne operace. Díky blízkým jsem ale všechno překonala,“ doplnila s tím, že by všem ženám doporučila, aby chodily na pravidelné prohlídky k lékaři a nechávaly se vyšetřit i ultrazvukem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.

Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří

Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...

Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit

Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...

Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově

Premium

Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...

Sexy na pláži? Inspirujte se modely herečky Niny Dobrevové

Šestatřicetiletá herečka Nina Dobrevová má dokonalou postavu, kterou se nezdráhá ukazovat v plavkách. Fotografiemi pak těší fanoušky, kteří její snímky v bikinách zbožňují. Podívejte se, co slavná...

Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla

Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč....

19. srpna 2025  11:33

Žena vypadala jako těhotná, za velikost břicha ale mohla cysta

Čtyřiadvacetiletá Hollie Welhamová z Velké Británie měla břicho jako v devátém měsíci těhotenství. Nečekala ovšem potomka, ale v břiše měla obří cystu. Lidé jí gratulovali k požehnanému stavu a ona...

19. srpna 2025  8:34

Léto ještě nekončí. Rozmazlujte svou pleť a dopřejte jí hydrataci

Ani jsme se nenadáli a jsme ve druhé polovině prázdnin. Máme před sebou ještě pár dnů, nebo už jen pár dnů? Ať tak či tak, čas si běží svým tempem dál. Zkuste ho alespoň trochu ošálit a s pomocí...

19. srpna 2025

Mějte se ráda a poznejte svou cenu. Sebeláska vám prospěje

Vyjmenujte ty, které opravdu milujete. A teď schválně: Na kterém místě jste řekli sebe? Na prvním, nebo jste na sebe docela zapomněli? Chyba, zdravá sebeláska je v našich životech nesmírně důležitá.

19. srpna 2025

Low carb dieta. Jak zhubnout bez odříkání ve 4 jednoduchých krocích

Tentokrát to dokážete! A co? Přece konečně opravdu zhubnout bez jojo efektu, zato s chutí a dobrou náladou. Ve čtyřech jednoduchých krocích se vám to určitě podaří.

19. srpna 2025

Školní rok na jedničku. Jak nastavit kroužky, uklizený pokoj i dobu na mobilu

Premium

Ať už vám jde 1. září do školy malý, větší nebo už skoro dospělý potomek, tohle období se týká celé rodiny. Abychom vám ho co nejvíce usnadnili, oslovili jsme tentokrát odborníky z oblastí, které...

19. srpna 2025

Já a Panna? Vždyť miluju chaos! Proč vám někdy vaše znamení připadá cizí

S astrologií na mě nechoďte! To, co by mělo být moje znamení, na mne vůbec nesedí. Také toto někdy říkáte, nebo jste prostě z podobného důvodu k hvězdným charakteristikám skeptičtí? Je pravda, že...

19. srpna 2025

Meruňkové pohárky

Meruňkové pohárky
Recept

Lehké

40 min

K přípravě tohoto lahodného dezertu vám postačí pár surovin.

Když slavní ztratí milovaného. Nečekaná úmrtí v životě celebrit

Ztráta blízké osoby je pro každého neštěstí, i když z tohoto světa neodešel za tragických okolností. Jakmile jde ale o úmrtí, které nebylo přirozenou smrtí, je bolest ještě o něco větší. Podívejte se...

18. srpna 2025  8:22

Zasloužená siesta pro pleť i vlasy. S těmito pomocníky jim dopřejete

Horké a slunečné dny dokážou skvěle nabít energií, ale taky pořádně unavit. Inspirujte se svěžími novinkami, které dodají vzpruhu i zklidnění vaší pokožce a vlasům.

18. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Klobouky jsou hit a k létu patří. Odvažte se a vyberte si ten nej

Nejenže plní funkci ochrany před sluncem, ale jsou i oblíbeným módním doplňkem. Nejrůznější pokrývky hlavy k létu patří stejně neodmyslitelně jako plavky. Ať už jste sportovní typ, nebo více tíhnete...

18. srpna 2025

Příběh Majdy: Můj muž je buď v práci, nebo na mobilu. Je toto ještě vztah?

Když jsme se poznali, byl můj manžel okouzlující a společenský chlapík, do kterého se nešlo nezamilovat. Pořád jsme něco podnikali, potkávali se s přáteli, ale i sami dva jsme se nikdy nenudili. Pak...

18. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.