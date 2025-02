Třiašedesátiletého muže vyděsila obezita, dřel a dnes je v super kondici

„Asi před sedmi měsíci jsem procházel okolo zrcadla a uvědomil si, že začínám mít pupek. Vždy jsem dbal na to, abych byl zdravý a nechtěl jsem si přivolat zbytečné zdravotní obtíže způsobené obezitou,“ uvedl muž pro portál NY Post.

Sestavil si za pomoci kamaráda, který se věnuje kulturistice, dietní plán a intenzivní trénink, aby se dostal do formy. Každý den vstává ve čtyři hodiny ráno, aby byl v posilovně mezi prvními a mohl se posilování věnovat ještě před prací. „Neznám lepší pocit, než dorazit do práce a mít za sebou trénink, je to tak nabíjející,“ míní.

Největší výzvou pro něj nebylo samotné cvičení a posilování. Musel se zaměřit na stravu a jíst jídla, která do té doby příliš nevyhledával. Například dnes jí čtyři porce kuřecího masa denně. „Moje dcera mi vysekla poklonu. Prý mám teď lepší postavu než její přítel. A to je co říct. Ale hlavně se cítím skvěle. Lidé posilování stále moc nevěří, starší generace mají za to, že se muži v posilovně jen chlubí. To je nesmysl,“ pokračoval.

Věří, že motivuje další muže v důchodovém věku k nějakému pohybu a zlepší se tak jejich zdraví. „Lepší výsledky krve vám už po pár měsících potvrdí, že děláte dobře, když zvednete zadek z gauče,“ dodal.