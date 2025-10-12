Jeho přátelé mu říkají „Děda Herkules“, protože má velké svaly a energie na rozdávání. Je důkazem, že věk je opravdu jen číslo a záleží na každém z nás, jak se svým tělem budeme zacházet a co vše mu dáme, abychom byli fit i v pozdějším věku. On sám se sportu věnoval už od dětství a rozhodně netrávil volný čas u televize. Vždy se snažil co nejvíc pobývat na čerstvém vzduchu a hýbat se. Odměnou mu bylo dobré zdraví a před osmdesátkou kondice, kterou by mu mohli závidět i mladí kluci.
„Víte, postupem času jsem si všiml, že opravdu není nikdy pozdě začít se sportem. Byl jsem svědkem toho, jak se i velmi staří lidé rozhýbali a najednou jim to vlilo nový život do žil. Byli jako před lety. Pohyb je životabudič a neměli bychom na to zapomínat. Sezení u počítače není dobré pro psychiku ani celkové zdraví,“ myslí si.
Hodně lidí mu říká, že nemají v důchodu finance na navštěvování posilovny. On sám ale vzkazuje, že když se chce, může se posilovat i s kusem dřeva nebo cihlou. Koneckonců i on sám s cihlami posiluje už desetiletí. „Něco si najděte a začněte. Nepotřebujete trávit čas v posilovně za peníze. Můžete posilovat s čímkoli máte po ruce. I v moři si zaplavete zadarmo,“ uvedl.
Každý den začíná tím, že si nejprve jde zaplavat do moře a teprve potom si dá snídani. K té nechybí ovesné vločky, vajíčka a dobrá káva. Jeho jídelníček se skládá především z ryb, drůbežího masa, velkého množství zeleniny i jeho tolik oblíbených ořechů. Nikdy se příliš nepřejídal a snažil se vyhýbat i rychlému občerstvení. Jak ovšem říká, kebab byl vždy jeho milovaným jídlem a vzdávat se ho nehodlá a ani to nikdy neměl v plánu. „Jezte to, co vám chutná a připravujte si jídla s radostí. Pokud se do čehokoli nutíte a neděláte to s láskou, nikdy se nedostaví výsledky, které očekáváte,“ dodal.