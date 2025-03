V 57 letech je žena v super kondici, většinu života tomu tak nebylo

Dnes je jí sedmapadesát a je v lepší kondici, než byla ve dvaceti letech. Vděčí za to pouze pravidelnému pohybu a zdravé stravě. Cítí se o mnoho lépe, než před lety a lékaři jí tleskají za její skvělé výsledky.

„U nás bylo slovo sport úplné tabu. To nikdo nedělal, nikoho to nezajímalo a na každého sportovce se koukali skrz prsty. Bylo nemyslitelné, abych chodila a nějaký sportovní kroužek. O to moji rodiče nestáli. Takové bylo mé dětství,“ uvedla žena pro portál NY Post.

V pubertě po vzoru matky začala kouřit. Kromě toho si oblíbila pizzu a velké množství sladkostí a začala přibírat. V té době jí to nevadilo a měla pocit, že je to normální. Po letech jí pak došlo, že škodí hlavně sama sobě a už tak nechce žít. „Když někomu dnes řeknu, kolik je mi let, nevěří. Kupodivu nejsem tak strhaná, jak bych kvůli extrémně nezdravému životnímu stylu v minulosti dnes mohla být,“ míní.

Tři roky před šedesátkou maká, jako nikdy předtím. Posilování se stalo její vášní a každý den se těší na svou hodinku sportu. Kromě toho chodí pešky, kde to jde a auto používá jen minimálně. Je jednou z mála. Většina jejích přátel autem popojíždí i na malé vzdálenosti.

„Došlo mi, co moje tělo opravdu potřebuje. Dnes už vím, že raději půjdu pěšky, protože se pak cítím lépe, než kdybych jela autem. A dodávám tělu jen ty dobré živiny. Čokoláda vás možná na chvíli uspokojí, ale ve finále se po ní budete cítit mizerně,“ myslí si.

Jill se dnes živí jako trenérka a výživová poradkyně. Má spoustu klientů, kteří jen díky ní změnili svůj život k lepšímu. Na Instagramu ji sleduje přes třicet tisíc lidí a je pro mnohé velkou inspirací. „Všechno jde změnit, když opravdu chcete,“ dodala.