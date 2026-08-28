Danny měl dřív hodně křivé zuby. Jako dítě nenosil rovnátka a později se za zuby styděl a nechtěl se usmívat. Pak mu ale jeho známý řekl o „zázračné klinice“ v Turecku, kde si splnil sen o hollywoodském úsměvu, a Danny se rozhodl jít stejnou cestou.
Klinika měla dobrá doporučení, zákrok nebyl drahý oproti Velké Británii a vidina dokonalých bílých zubů se zdála být na dosah. V přepočtu dal Danny nakonec za zuby v Turecku zhruba sto dvacet tisíc korun. „Byl jsem spokojený. Těžko mohu popsat své pocity někomu, kdo nikdy s chrupem problémy neměl a nestyděl se za něj. Já jsem si prožil roky, kdy jsem se nechtěl ani usmívat,“ sdělil.
Jenže radost z nových hezkých zubů mu moc dlouho nevydržela. Bolest po zákroku se sice dala snést, ale trvala déle, než mu lékaři řekli. Přesto neměl strach, že by se to mohlo zhoršit. Opak ale byl pravdou. Nakonec měl takové bolesti, že nemohl ani kousat. „Musel jsem se na kliniku vrátit už devětkrát. Všechno se dost prodražilo. Říkal jsem jim, že se zuby viklají, ale vždy je jen vyčistili a dál nic nedělali. Dávají od toho ruce pryč a já teď musím řešit následky zpackaného zákroku sám. Nemohu do ničeho kousnout, hamburger jím příborem, jablko si musím krájet na malé kousíčky,“ pokračoval.
Vyčítá si, že nepočkal pár dalších let a nenašetřil si na chrup na klinice ve Velké Británii. „Zubař v Británii mi na poslední kontrole řekl, že se bude muset vyměnit všechno. A celková částka je pro mě dost astronomická,“ doplnil. Měl by v celkovém součtu zaplatit téměř milion a čtvrt korun. „Je to šílené a vůbec nevím, jak to všechno dopadne. Stydím se za to, ale mluvím o tom, aby nenaletěl kromě mě ještě někdo další,“ dodal pro The Mirror.