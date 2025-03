Ačkoli v Evropě by byl člověk s takto výrazným ochlupením pravděpodobně opovrhován a zřejmě od dětství i šikanován, v jeho rodné Indii je chlapec uctíván. Jeho příbuzní jsou na něj velmi hrdí a v žádném případě neuvažují o tom, že by ho nechali oholit. Mají za to, že je to dar od boha, který je zázrakem. „Chlupy si jen zastřihuji, aby mi nebylo velké horko,“ uvedl Lalit.

Aby se Lalit mohl dostat do knihy rekordů, odcestoval s rodinou do Itálie, kde mu skupina odborníků chlupy poctivě přepočítala. Měření zabralo několik hodin a výsledek byl překvapivý. „Nečekali jsme, že by mohl mít až tak husté ochlupení. Je to opravdu pozoruhodné,“ uvedli italští odborníci.

Lalit si vytištěný certifikát o svém rekordu hodlá doma vystavit a doufá, že dlouhou dobu ho nikdo nepřekoná. Na světě je nyní zhruba padesát lidí, kteří mají podobně ochlupenou tvář. „Když mi řekli, kolik chlupů opravdu mám, oněměl jsem. Bylo to překvapivé. Ze zápisu do knihy rekordů mám nesmírnou radost,“ uvedl pro server NYPost.

Lalit také zavzpomínal na dětství, kdy z něj měly děti zprvu strach, ale později byl velmi oblíbený. „Když jsem přišel do školy, děti se mě stranily. Nešikanovaly mě, ale nebyl jsem populární. To se změnilo, když mě poznaly. Měl jsem v tomto ohledu docela štěstí,“ podotkl. Nyní je také hvězdou Instagramu.