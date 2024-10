Žena trpí vzácnou poruchou, může ji zabít i líbání

„Kdybych políbila někoho, kdo předtím jedl jídlo, které já nemohu, mohla bych i z toho dostat anafylaktický šok. Minimálně tři hodiny před líbáním nesmí daný člověk jíst nic jiného kromě vloček. A čtyřiadvacet hodin před tím nesmí jíst ty nejhorší alergeny, které mě mohou opravdu zabít ve vteřině. Jsou to ořechy nebo třeba kiwi. A než mě políbí, musí si vyčistit zuby,“ uvedla žena pro server Dailymail.

Takový život podle Caroline zvládne málokdo. Jeden z jejích bývalých partnerů se s ní rozešel poté, co spolu navštívili restauraci. Nedokázal „překousnout“ fakt, že jeho partnerka desítky minut řeší s číšníkem, na co všechno je alergická.

„Doslova řekl, že jsem zbytečně hysterická a už to nemůže snést. Vůbec nechápal, že mě může zabít i špinavý ubrousek nebo příbor. Není to legrace, je to vážná věc. Všude s sebou nosím léky pro případ alergické reakce. Musím být připravená na cokoli. Mnohokrát jsem skončila v nemocnici,“ pokračovala.

Nyní má po boku partnera, který je s jejím zdravotním stavem plně obeznámen a dodržuje všechna pravidla, aby se jí něco nestalo. Když jsou spolu, jí jen to, co může jíst Caroline, aby ji mohl bez problémů políbit. „Už si zvykl i na to, že vyšiluji, kdykoli okolo mě projde pes nebo kočka. Na pláži mám extrémní strach, že si lehnu, začnu se opalovat a třeba nohu mi nedopatřením olízne pes. Mohlo by to mít fatální následky,“ doplnila. Podobné problémy má zhruba jeden jedinec ze dvou set tisíc. Proto se Caroline rozhodla o svém problému veřejně mluvit.