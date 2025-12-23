„Proč jsem rodila v řece? Říká se, že proud pomáhá jemně vést dítě ven, pracuje s gravitací, a ne proti ní. Že odplavuje bakterie mnohem lépe než jakákoli sterilní místnost. Že chlad šokuje nervový systém tak akorát, aby utlumil bolest, zpomalil všechno a usnadnil kontrakce,“ popisovala své rozhodnutí na svém účtu na Instagramu influencerka, kterou sleduje téměř dvě stě tisíc lidí.
A nad jejím rozhodnutím většina žen kroutí hlavou. Měla velké štěstí, že během porodu nenastaly komplikace. Podle lékařů si mohla do poranění po porodu zanést z řeky infekci a také ohrozit miminko. Kdyby se nalokalo vody, mohly by být následky fatální. Nehledě na šok ze studené vody. To pode influencerky ovšem bylo v pořádku. Zdravotníci však další ženy před takovým riskem varují.
„Měla byste myslet na to, že komplikace mohou nastat i ve sterilním prostředí v teple porodnice, kde máte k dispozici celý zdravotnický personál i inkubátor a operační sál. Tady vám tak rychle pomoc nikdo neposkytne. Měla jste štěstí, ale byl to risk,“ napsala jí k videu jedna z žen, která je sama zdravotní sestrou a pečuje o miminka na novorozeneckém oddělení.
Influencerka má ráda kontroverzi a sledující občas „rozpaluje do ruda“. Často jí připomínají přílišné střídání partnerů nebo nezodpovědnost. Ona sama ovšem říká, že má život pod kontrolou a nemohla by být se svou malou dcerkou šťastnější. Porod do řeky stále považuje za dobré rozhodnutí. Navíc měla k ruce dulu i zdravotní sestru a po porodu jela na kontrolu do nemocnice i s miminkem. Nic se tak prý nepodcenilo a holčička byla po porodu úplně v pořádku.
„Pobyt v přírodě snižuje hladinu adrenalinu, udržuje tělo v klidu a umožňuje porodu postupovat tak, jak má. Matka příroda na vás nespěchá. Nezasahuje, pokud to není nutné. Pomáhá vám tiše, instinktivně a efektivně, aby se uklidnila vaše mysl a tělo přivedlo na svět nový život,“ pokračovala žena ve svém prohlášení. Pokud by se v budoucnu rozhodla pro dalšího potomka, zvolila by prý stejné místo k porodu. „Jen by nemělo mrznout,“ vtipkovala na závěr.