Když byla Valerie doma společně s manželem, tříletou dcerou a třemi dalšími nevlastními dětmi z manželova prvního vztahu, najednou se jim začalo dělat špatně.
„Dvě nejstarší děti měly závratě a bolela je hlava. Nenapadlo nás, co by to mohlo být. My ostatní jsme byli unavení, takže nás napadla maximálně nějaká chřipka. Manžel raději ale děti odvezl do nemocnice, kdyby se jednalo o něco vážnějšího, a my ostatní jsme doma zůstaly,“ popisovala celou situaci influencerka na Instagramu.
Cítila se malátná, ale vše přičítala tomu, že na ni asi něco „leze“. Pak slyšela zvuk podobný alarmu a snažila se přijít na to, odkud zvuk vychází. Následně si uvědomila, že jde o alarm, který ohlašuje únik oxidu uhelnatého. Byla zmatená a místo toho, aby se okamžitě s dětmi sebrala a utíkala ven na čerstvý vzduch, snažila se nejdřív alarm vypnout.
„Stále víc jsem měla potřebu kašlat, začala jsem se dávit a extrémně se mi motala hlava. Byla jsem zmatená, vůbec mi to nemyslelo, jednala jsem zkratkovitě. Manžel mi nebral telefon, tak jsem vytočila číslo na hasiče. Díky bohu mi aspoň toto došlo. Mluvila jsem nesrozumitelně a nerozuměla ani ženě v telefonu. Lékař mi pak vysvětloval, že za vším stál právě oxid uhelnatý, už jsem nevnímala,“ pokračovala.
Naštěstí byla ale paní na dispečinku schopná hbitě zareagovat a na místo vyslala hasiče, kteří dorazili za pár minut. Influencerku i s dětmi okamžitě vyvedli z domu a odvezli je do nemocnice, kde pak byly na pozorování. Měly velké štěstí, že se na vše přišlo včas. „Kdybychom tam zůstaly déle, nepřežily bychom. Když na to pomyslím, dělá se mi nevolno. Je to tichý zabiják, pořiďte si prosím všichni hlásiče, které začnou signalizovat oxid uhelnatý. Nám to zachránilo život,“ dodala.