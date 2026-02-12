Ve třech letech podstoupila operaci, díky které se mrkat naučila. Nezměnil se ale neobvyklý tvar jejích očí, navíc při každém mrknutí zvláštně pohne obočím, což její spolužáky rozčilovalo.
„Už ve školce jsem si uvědomovala, že jsem jiná. Měla jsem o dost menší oči a vypadala zvláštně. Možná by si někdo řekl, že tak malé děti neumí být zlé, ale věřte mi, že to umí a bolí to u srdce. Pamatuji si, jak jsme ve školce seděli pohromadě a učitelka vysvětlovala, že jsem se jiná narodila a nemohu za to. Styděla jsem se za sebe ještě víc, všechny děti na mě koukaly s opovržením,“ sdělila pro Daily Mail žena.
Během dospívání se situace ještě zhoršila. A když na střední škole získala svou první práci, řekla, že na pracovišti čelila větší šikaně, než kdy čekala. Ačkoli lidé věděli, že za svůj vzhled nemůže, dobírali si ji a vtipkovali. Byla pro mnohé zrůda a každý den slýchala negativní komentáře.
„Žít v takovém prostředí každý den bylo tak zraňující. Nechápu, že jsem to vůbec zvládla. Posmívali se mi za zády. Byla jsem ve stresu a začala mít strach ze setkání s neznámými lidmi. Nevěděla jsem, co od nich mohu čekat. Nemohla jsem se spolehnout ani na vedoucího, protože i on měl nevhodné poznámky,“ pokračovala.
Strach se přetavil v úzkosti a nechuť chodit i sama ven. Dobrotu nedělaly ani sociální sítě, kde každý den viděla krásné a dokonalé ženy. „Uvědomila jsem si, jak je nebezpečné porovnávat se s někým, kdo možná ve skutečnosti ani nevypadá tak, jak se prezentuje na sítích. Naštěstí jsem si postupem času uvědomila, že náš vzhled nedefinuje to, jak dobrými lidmi jsme. Jsem dobře vychovaná a jsem dobrý člověk. A moji dobří přátelé i partner mi denně ukazují, jak moc mě mají rádi přesně takovou, jaká jsem,“ dodala.
Sabrina by chtěla pomoci všem šikanovaným dětem a v budoucnu se zaměřit na prevenci šikany ve školkách a školách. Má za to, že právě šikana může vést k možným sebevraždám, a ráda by tomu předešla. „Musíme s tím něco dělat. Musíme pomoct těm, kteří se možná ani sami bránit nemohou,“ dodala.