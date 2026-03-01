Žena spolkla celou lžičku, mohla za to bizarní nehoda

Autor:
  11:02
Osmadvacetiletá Reymy Amelinckxová z Belgie může děkovat osudu, že přežila poté, co se málem zadusila spolknutou lžičkou. A jak se jí podařilo lžičku spolknout? Za vše může její pes, který se chtěl pomazlit zrovna ve chvíli, kdy si vychutnávala oblíbený jogurt na gauči v obýváku.
Bizarní nehoda mohla ženu stát život. Stáli při ní všichni svatí.

Bizarní nehoda mohla ženu stát život. Stáli při ní všichni svatí.

Reymy Amelinckxová
7 fotografií

Lžička měla sedmnáct centimetrů a je s podivem, že ženě nezpůsobila žádná zranění a hlavně ji její spolknutí neudusilo. „Potřebovala jsem něco napsat na telefonu a musela mít volné ruce. Tak jsem si dala lžičku do pusy a začala na telefonu psát. Jenže na mě skočil můj pes Marley, já se strašně lekla, zaklonila jsem hlavu a lžičku takto bizarním způsobem spolkla,“ uvedla žena.

Bizarní nehoda mohla ženu stát život. Stáli při ní všichni svatí.
7 fotografií

Měla pocit, že když lžičku plně nespolkne, určitě se okamžitě udusí. Takže dělala vše pro to, aby ji dostala ještě níž a nejlépe až do žaludku. Ulevilo se jí, když zjistila, že se jí dýchá normálně a je živá. Celá situace ji připadala natolik trapná, že se bála odjet do nemocnice a dokonce několik hodin o nehodě neřekla ani svému příteli.

„Nakonec jsem se přiznala a jela jsem tam. Lékař mi sdělil, že je lžička moc dlouhá, aby ji tahali sami. Takže mi naplánovali gastroskopii. Poslali mě domů a já v noci myslela, že zešílím. Cítila jsem, jak mě lžička v těle tlačí. Cítila jsem, jak ji mám u žeber, bylo mi z toho nevolno. A byla jsem strašně vyděšená,“ pokračovala.

O dva dny později jí lžičku v lokální anestezii vytáhli a ženě se nesmírně ulevilo. Bála se totiž, že bude potřeba operace nebo lžička poškodí některé orgány. Nic z toho se naštěstí nestalo a žena nyní varuje všechny nešiky, aby si dávali na lžičky pozor. „Nechala jsem si tu lžičku na památku. Přítel vtipkuje, že si ji vystavíme v obýváku,“ dodala se smíchem pro Whatsthejam.

