Kvůli vzácnému onemocnění žena už deset let nejedla, trpí bolestmi

Annie má autoimunitní autonomní gangliopatii, která způsobuje, že její imunitní systém napadá zdravé nervové buňky a její tělo následkem toho není schopné absorbovat potřebné živina a tekutiny. Z jídla se ženě dělá špatně a její zdravotní stav se zhoršuje.

Je závislá na umělé výživě a už si ani nepamatuje, jaké to je, když se opravdu nají. „Zpočátku to pro mě bylo nepředstavitelné. Neměla jsem ponětí, jak zvládnu žít bez jídla. Ale když mi došlo, že je mi bez konzumace jídla normální cestou lépe, už jsem to dál neřešila. Zvykla jsem si. Myslím, že pokud máte něco nevyhnutelného, po čase to zkrátka přijmete,“ uvedla žena.

Annie je plně závislá na intravenózní výživě (TPN), kterou dostává přímo do krevního oběhu. I přes veškeré své problémy se snaží pomáhat ostatním pacientům a založila sbírku na GoFundMe na podporu jednotky TPN ve Flinderském lékařském centru.

S její nemocí se pojí i další problémy jako je deformace kostí a další přidružené obtíže. Za sebou má tedy například komplikovanou operaci páteře, protože měla těžkou kyfózu (zaobleni páteře), také jí vypadaly její vlastní zuby. „Hodně jsem plakala, častokrát jsem měla chuť vše vzdát. Ale uvědomila jsem si jednu věc, kterou chci předat světu dál. Prosím, pokud jste zdraví, žijte život naplno. Buďte vděční, buďte šťastní a užívejte si. Život je dar a nejsme tu věčně. To je mé poselství, protože život je krásný,“ doplnila na svém profilu na TikToku, kde pravidelně komunikuje s fanoušky.