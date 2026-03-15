„Dost mě to bolelo. Doma jsem se protahovala a dělala cviky, které mi doporučil fyzioterapeut. Bolest mě pak už i budila v noci, ale měla jsem za to, že jde jen o přetažené svaly. Nakonec jsem se ani nedokázala dotknout konečků prstů na nohou a zlom nastal, kdy jsem si navíc ještě nahmatala bulku,“ uvedla.
Tehdy okamžitě zamířila zpět do nemocnice a celou situaci raději ještě pořádně zdramatizovala. Nakonec se ukázalo, že si tím zřejmě zachránila život, protože po podrobném vyšetření vyšlo najevo, že má vzácný typ rakoviny kostí.
„Neviděla jsem to tak černě. Stále jsem si v duchu opakovala, že jsem mladá a mám chuť žít, takže to nebude tak strašné. Nenapadlo mě, že by to mohlo dojít až tak daleko, že přijdu o nohu,“ pokračovala.
Po biopsii lékaři Courtney potvrdili zhoubný typ rakoviny kostí osteosarkom. Následovala chemoterapie, nádor však byl natolik rozsáhlý, že jedinou šancí na uzdravení byla amputace celé dolní končetiny i s částí pánve. „Nechtěla jsem na to myslet. Nepřipouštěla jsem si vážnost situace. Myslela jsem jen na to, že pak už budu zdravá a nějak se to zvládne. Ale po operaci to pro mě bylo extrémně psychicky náročné,“ podotkla.
|
Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině
Dnes se učí žít jen s jednou nohou, její zdravotní výsledky jsou dobré a lékaři věří, že má nemoc za sebou a snad se už nikdy zpět nevrátí. Přesto je pro ni velmi těžké smířit se s krutou realitou.
„Neumím ani popsat, jak zvláštní je, že nemáte nohu. Někdy sedím a mám pocit, že ji mám. Pak si sáhnu na místo, kde byla, a prostě tam není. Je to velmi náročná cesta. Teď bych jen všem chtěla vzkázat, ať svůj život žijí naplno, nic si nezakazují a dělají vše, co jim srdce ukazuje. Nikdy nevíte, co může přijít,“ doplnila pro The Mirror.