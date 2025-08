Může to nastat kdykoli a v jakémkoli věku. A nikdy na to nebudete připraveni. „Jsem z vesnice, se zvířaty jsem byla v dennodenním kontaktu od dětství,“ vypráví Radka a pokračuje: „Ale až po pětatřicítce se u mě najednou projevily ostré reakce na přítomnost zvířat.“

Kromě nateklých očí a neustále bobtnajícího nosu to byla i nemožnost se nadechnout. „Zhoršilo se to tak, že kdykoli jsem jela se psem třeba jenom v autobuse nebo v metru, musela jsem vystoupit a počkat na jiný spoj,“ popisuje své útrapy podnikatelka. Dnes je to lepší, ostražitá je ale pořád.

Je třeba nastavit si přísná pravidla

Být zrovna v naší zemi alergický na kočky a hlavně psy, je vážně svízel. Vyhnout se jim nemůžete – i kanceláře jsou stále častěji takzvaně dog friendly a na pocity alergiků se přitom málokdo zeptá. To ale není nic proti tomu, když se alergie projeví zničehonic právě na vašeho mazlíčka. Je to člen rodiny, milovaný tvor, ale i někdo, kdo vám může nepěkně „zavařit“.

„Pokud neuvažujete, že byste zvířátku navzdory doporučení alergologa našli nový domov, je nutné stanovit si nová pravidla společného soužití a pokusit se co nejvíce minimalizovat množství alergenů v domácnosti,“ doporučuje Michal Závacký z portálu ProAlergiky.cz.

Časté větrání je naprostou nutností

V první řadě buďte zásadoví. „Zvíře nikdy nepouštějte do ložnice a nedovolte mu vyskakovat ani na gauč nebo do křesel,“ radí alergoložka Kaitlyn Walshová. Kdykoli zvíře pohladíte, následně si umyjte ruce a srst mu vždy vyčesávejte mimo obytné místnosti.

„Nejlepší je určit k tomu jeden prostor – třeba garáž – a nikde jinde to neprovádět,“ radí odbornice. Doma také často větrejte a používejte čističky vzduchu i vysavače s hepa filtry. Kromě toho se pokuste odstranit koberce, závěsy i záclony, kde se alergeny drží a špatně se z nich dostávají. Vyzdobit domov lze přece i jinak.

Zvíře často koupejte, doporučuje se i jednou týdně. Pokud je to možné, měl by to provádět člen rodiny, který není alergik. Existují také speciální zvířecí šampony, které jsou určeny právě pro ta zvířata, na které mají jejich majitelé přehnané reakce.

Zásadní je také dopřát zvířeti kvalitní stravu, po které tolik nevypadávají chlupy. Jejím základem jsou kvalitní bílkoviny. „Srst je totiž z velké části tvořena keratinem, což je právě bílkovina. Kvalitní kuřecí, hovězí a rybí maso je proto základ,“ radí expertka.

K tomu doplňte ještě omega-3 a omega-6 mastné kyseliny a zinek. Naopak se vyhýbejte všemu, co má jako hlavní složku masovou moučku nebo vedlejší živočišné produkty.

Antialergenní psi a kočky Některé rasy mohou být méně problematické. U psů jsou to třeba pudlové, bišonci, portugalští vodní psi, shih tzu nebo mexičtí naháči. U koček zkuste sibiřskou, balijskou, orientální či ruskou modrou. Mějte na paměti, že každý člověk reaguje jinak – můžete být alergický na konkrétní typ proteinu, který jedno plemeno produkuje více než jiné.

