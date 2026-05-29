Jennifer odmala trpí dermatomyozitidou, což je vzácné autoimunitní onemocnění, které se projevuje mimo jiné svalovou slabostí a citlivostí pokožky. Často se jí objevují vyrážky na očních víčkách a na kloubech. Alergie na slunce je spíš přidruženým problémem, který je ale extrémně nepříjemný.
„Kůže mě při styku se sluncem okamžitě začne pálit. Cítím, jako by mě něco pálilo za živa. Jako by mě někdo hodil do ohně. Kůže zčervená během několika sekund, začne svědit, napne se, otékám a dělají se mi puchýře,“ uvedla žena, která je ze svého zdravotního stavu nešťastná pro People.
Navíc se jí zvýší krevní tlak a cítí slabost. Stávalo se jí, že na veřejnosti kvůli svému stavu opakovaně omdlela. Problém má i doma. Stačí, aby si sedla k oknu a alergické projevy na sebe nenechají dlouho čekat. „Moji přátelé vtipkují, že už bych konečně měla přiznat, že jsem upír,“ smála se.
S věkem se její stav zhoršuje a tento fakt špatně snáší. Milovala pobyt venku, párty s přáteli a užívala si života jako každá jiná mladá žena. To už si dnes dopřávat nemůže. „Jdu ven v klobouku, mám na sobe oblečení s UV, zakrývám si co nejvíc ploch na těle. Mažu se krémem s nejvyšším UV faktorem, mám u sebe i deštník a schovávám se do stínu. Nic neponechávám náhodě a raději na sebe dávám pozor,“ podotkla.
Díky své nemoci se ale seznámila se svým partnerem, který je jí obrovskou oporou. Seznámila se navíc i s dalšími lidmi, kteří mají stejné problémy a cítí se mezi nimi lépe. „Nikomu nemusím nic vysvětlovat. Je to tak lepší a jsou to úžasní lidé,“ dodala.