„Rty mi začaly otékat hned poté, co bylo tetování rtů dokončeno. Měla jsem za to, že to nebude trvat dlouho a otok bude minimální. Cestou domů jsem pociťovala pálení a tlak a doma jsem před zrcadlem uskočila, protože jsem se lekla sama sebe,“ uvedla žena pro Daily Mail.

Musela si na rty přikládat led a brát si léky proti alergii i bolesti. Přesto byla v klidu a šla spát s tím, že se ráno zcela jistě probere bez otoků. To se ale nestalo. A než se dočkala vysněných rtů a jejich normální velikosti, počkala si pár měsíců.

„Byla jsem jednou z těch, kterou postihla opravdu extrémní alergická reakce. Pokud chcete normálně fungovat a vypadat, a ne být delší dobu jako po plastice rtů, nedělejte to. Může se vám stát to samé jako mně. Můj přítel měl z mého vzhledu docela legraci. Když mě poprvé uviděl, vyprskl smíchy. Ale bál se, aby mi to nezůstalo napořád,“ pokračovala.

Tash není zdaleka první ženou, které se něco podobného stalo. Podle lékařů je vhodné dopředu si zjistit, co vlastně tetovací látka obsahuje. Čím větší chemický koktejl, tím větší pravděpodobnost, že nastane alergická reakce. Vhodné je také vyhledat odborníka, který má s tímto typem tetování dlouholeté zkušenosti a nechodit do salónů, kde možná ani na takové metody nemají licenci. „Nakonec jsem s výsledkem spokojená. Jen si říkám, jestli to stálo za to,“ doplnila.