Emily měla záchvaty epilepsie a lékař jí na ně předepsal běžně užívaný lék Lamotrigin. Zhruba šestnáct dnů po požití první tablety však začala žena pociťovat svědění kůže. Následně se přidalo extrémní pálení očí, suchá kůže a pocit, jako by ji někdo upaloval zevnitř.
Druhý den se probudila s otokem a extrémní vyrážkou na obličeji a hrudníku a byla velmi malátná. Dnes již třicetiletá bývalá poradkyně pro drogové závislosti spěchala do nemocnice, kde jí lékaři rychle diagnostikovali Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a byla převezena na jednotku intenzivní péče. Tento vzácný, život ohrožující stav způsobuje, že imunitní systém napadá zdravou kůži, sliznice, genitálie a oči.
U Emily to vypadalo, jako kdyby se jí kůže začala roztékat. Měla mokvavé otevřené rány, které museli v nemocnici stále ošetřovat, aby se do nich nedostala infekce. Lékaři měli co dělat, aby Emily vůbec udrželi při životě. Od té doby však ztratila 87 % kůže a od roku 2022 podstoupila šest operací očí ve snaze obnovit zrak. Má za sebou i transplantaci kmenových buněk, transplantaci slinných žláz a tři operace dělohy.
„Chtěla bych varovat všechny, aby se okamžitě dostavili k lékaři, pokud budou cítit, že něco není v pořádku. Měla jsem do nemocnice jet už v den, kdy mě tak nesnesitelně pálily oči. Když se k tomu přidal velký otok, mělo mi dojít, že něco není v pořádku. Nic takového se mi normálně nikdy nedělo. V den, kdy jsem jela do nemocnice, mě navštívila má sestra. To už jsem byla dezorientovaná,“ uvedla žena pro The Sun.
Jakmile dorazila do nemocnice, její stav byl tak vážný, že byla uvedena do umělého spánku. Nikdy si nepřestane vyčítat, že se k lékaři nedostavila dříve. Chce ale pomoci alespoň ostatním, kteří by na tom v budoucnu mohli být podobně jako ona. „Snad můj příběh pomůže co nejvíce lidem,“ dodala. Dnes už je doma, ale její život je zcela jiný než předtím. Je matkou jednoho dítěte. Starat se o něj, a být slepá, není jednoduché. „Bojuji, myslete na mě,“ dodala.