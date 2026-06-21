Bála se, že se na ní budou lidé dívat a hodnotit její tvář. Styděla se za akné, které měla především na tvářích a vidina procházky venku nebo návštěvy obchodu pro ni byla několik týdnů noční můrou. „Vím, že to dítě zřejmě ani netušilo, že mi mohou jeho ošklivé poznámky nějak ublížit. Možná ani netušilo, co mi je. Ale bylo to pro mě tak nepříjemné, že jsem z obchodu utekla a v autě se rozbrečela. Lidé, kteří nikdy problémy s akné neměli, nemohou moje pocity pochopit,“ uvedla žena.
V pubertě nikdy akné neměla. Měla radost, že se jí tato nepříjemnost vyhýbala a měla za to, že bude mít hezkou pleť celý život. Pak se ale v devětadvaceti letech začaly objevovat první pupínky a žena začala propadat panice. Měla oteklý, červený a podrážděný obličej a hlavně na tvářích velké cysty s hnisem.
„Byla jsem zoufalá. Utrácela jsem velké peníze za produkty, které mi měly pomoct. Byla jsem u lékaře, zkoušela laser. Změnila jsem stravu, řešila jsem i hormony. Nic z toho nepomáhalo a připadala jsem si jako zrůda. Bez velké vrstvy make-upu bych nešla ani ven vynést odpadky,“ podotkla.
Jednou narazila na levné sérum značky 47Skin, které stálo v přepočtu zhruba pět set korun a s akné mělo zatočit jednou pro vždy. S ohledem na předešlé zkušenosti si nedávala velké naděje, ale přesto po produktu sáhla. „Moje zoufalství už se v té době nedalo popsat. Byla jsem zničený člověk. Ale začalo to mizet! Řekla jsem si, že kdybych tímto tipem měla pomoct alespoň jedné ženě, musím tu informaci prostě vykřičet do světa. Mně to totiž konečně vrátilo život do normálo,“ dodala pro The Sun.