Mnoho lidí kolem třicátého roku života začíná pociťovat, že jejich spánek už není tak hluboký a osvěžující jako v osmnácti letech. Tento zlom často přisuzujeme pracovnímu vytížení nebo rodinným povinnostem, ale ve skutečnosti nejde jen o subjektivní pocit únavy. Za tímto jevem stojí neúprosná biologická realita a postupné změny v architektuře našeho mozku i hormonální soustavě.
Pro zdraví potřebujeme hluboký spánek
Jedním z hlavních viníků je přirozený a bohužel trvalý úbytek hlubokého spánku, odborně nazývaného spánek v pomalých vlnách (SWS – slow wave sleep). Podle rozsáhlých klinických studií, které prováděla například Perelman School of Medicine, se podíl této nejkvalitnější fáze spánku začíná s věkem snižovat.
Právě hluboký spánek je přitom pro naše tělo naprosto nezbytný. Během něj dochází k masivnímu vylučování růstového hormonu, který je zodpovědný za opravu tkání, regeneraci svalů a správnou funkci metabolismu. Když tato fáze chybí nebo je fragmentovaná, probouzíme se s pocitem „rozlámanosti“, i když jsme v posteli strávili tabulkových osm hodin.
Tento biologický proces je navíc doprovázen pozvolným poklesem produkce melatoninu, známého jako hormon spánku. S přibývajícími lety se naše vnitřní hodiny stávají o něco citlivějšími na vnější vlivy a hladina melatoninu v krvi již nedosahuje takových vrcholů jako v mládí. Výsledkem je mnohem horší stabilita spánkového rytmu. Spánek se stává mělčím, snadněji nás vyruší hluk z ulice nebo světlo za oknem a opětovné usínání po nočním probuzení bývá čím dál složitější.
Na vině je i životní styl
Ke změnám uvnitř těla se po třicítce přidává i vnější tlak v podobě specifického životního stylu. Toto životní období bývá často spojeno s vrcholem kariérních ambicí, budováním zázemí nebo péčí o malé děti, což s sebou nese chronickou psychickou zátěž. Dlouhodobý stres udržuje v našem krevním oběhu zvýšenou hladinu kortizolu. Tento hormon je přímým evolučním protihráčem spánku – udržuje tělo v pohotovosti a bdělosti, tedy ve stavu, který je v přímém rozporu s potřebou klidného usínání a hluboké regenerace.
Právě v této kritické fázi života, kdy se naše tělo musí vyrovnávat s úbytkem vlastních regeneračních schopností, se zdravé spaní stává naprostou prioritou. Abychom těmto biologickým změnám pomohli, musíme mu vytvořit ideální podmínky.
Zde přichází na řadu role kvalitního lůžka. Matrace, která nerespektuje anatomii těla, totiž výše zmíněnou fragmentaci spánku jen prohlubuje. Pokud se tělo musí neustále převalovat, protože ho matrace v určitém bodě tlačí, dochází k dalším mikroprobuzením, která nás okrádají o ten vzácný zbytek hlubokého spánku, který nám biologie ještě ponechala.
Co říká věda o matracích? Tvrdá neznamená automaticky zdravá
Dlouho přežíval mýtus, že čím tvrdší podložka, tím lépe pro záda. Moderní medicína však mluví jinak. Přelomová studie publikovaná v prestižním časopise The Lancet prokázala, že pacienti s chronickými bolestmi zad dosahovali lepších výsledků na středně tuhých matracích. Příliš tvrdá matrace totiž vytváří protitlak na ramena a boky, což nutí páteř k nepřirozenému prohnutí.
Právě na ergonomii a ortopedické principy sází tradiční česká značka Tropico. Tyto matrace jsou vyvíjeny pomocí analytického přístroje Ergo Check, který citlivě měří rozložení tlaku těla na matraci. Cílem je dosáhnout stavu, kdy je páteř ve fyziologicky optimální poloze, svaly se uvolní a regenerace může probíhat naplno.
Vliv na psychiku a kondici: spánek jako legální doping
Nedostatek spánku není jen o únavě. Studie publikovaná v ScienceDirect potvrzuje, že dlouhodobá nespavost (insomnie) je významným rizikovým faktorem pro rozvoj depresí a úzkostí. Naopak kvalitní regenerace na správné matraci:
- Snižuje zánětlivé procesy v těle: Špatný spánek zvyšuje aktivitu zánětlivých drah, což zhoršuje imunitu.
- Zrychluje sportovní regeneraci: Podle expertního konsenzu v British Journal of Sports Medicine spánek přímo ovlivňuje kognici, rozhodování a riziko zranění u sportovců.
Jak poznat, že vaše matrace dosloužila?
- Ranní ztuhlost: Budíte se s bolestí v bedrech, která po rozchození zmizí?
- Proleženiny: Vidíte na matraci prohlubně, které se nevrací do původního stavu?
- Neklidný spánek: Často se v noci převalujete, protože nemůžete najít pohodlnou polohu?
Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, je čas na změnu. Jak ale vybrat tu pravou v záplavě stovek modelů?
Moderní technologie pro vaše sny
Dnešní matrace už dávno nejsou jen „kus pěny“. Vývoj se posunul k hybridním modelům. Například značka Tropico využívá unikátní pěnu Flexifoam® a inovativní materiály jako GelTouch, které v sobě spojují mechanickou oporu s termoregulačními vlastnostmi.
„Trh je dnes přehlcený sliby. Naším úkolem je vrátit pozornost k tomu, co opravdu pomáhá – správné podepření zad, dlouhá životnost a férová cena,“ říká Petr Vašíček, generální ředitel společnosti Hilding Anders, která matrace Tropico vyrábí už více než 25 let.
- Výška matrace: Dnes je standardem 24 cm a více. Vyšší matrace, například řady Spirit, umožňují lepší vrstvení materiálů pro maximální komfort.
- Zdravotní certifikace: Matrace Tropico jsou certifikovány podle standardu Öko-Tex Standard pro zdravotní nezávadnost a mnohé z nich jsou registrované jako zdravotnický prostředek.
Navštivte „Ráj snů" na Vinohradské
Společnost Hilding Anders otevřela v Praze na adrese Vinohradská 14 novou podnikovou prodejnu a showroom Ráj Snů.
Je to místo, kde si můžete v klidu vyzkoušet celé spektrum produktů značek Tropico, Curem a Spirit. Profesionálně vyškolený personál vám pomůže s výběrem matrace přesně podle vaší postavy a spánkových preferencí.
Vedle nového showroomu Ráj snů můžete matrace Tropico zakoupit také v síti autorizovaných prodejců po celé České republice. Investice do kvalitní matrace je investicí do dalších deseti let aktivního a zdravého života.
