Ověřte si v kvízu své vědomosti o zdravé výživě a vyhrajte kuchařku

Soutěž startuje ve středu 18. ledna 2023 a končí ve středu 25. ledna 2023.

Všichni, kdo odpovědí správně na všech deset otázek kvízu a projeví zájem zúčastnit se soutěže, budou zařazeni do slosování o jednu z knih šéfkuchaře Petra Klímy z nakladatelství Smart Press.

Výherců bude celkem deset, pět z nich vyhraje Obilninovou kuchařku a pět Luštěninovou kuchařku. Jejich jména vyhlásíme ve čtvrtek 26. ledna dopoledne.

Petr Klíma Obilninová kuchařka

Průvodce vařením s obilovinami, plný receptů od krémových polévek přes plnohodnotná hlavní jídla, zářivé saláty a voňavé dezerty až po originální tataráček. Žádné „prázdné“, nezdravé nebo suché přílohy, žádné pusté sacharidové pokrmy! Kvalitní obiloviny jsou ve skutečnosti nabité bílkovinami a minerály a v kuchyni můžete při jejich mnoha druzích a podobách kouzlit. Zapomeňte na úzkou představu „bílého pečiva“ nebo pšeničných špaget z bílé mouky. Místo toho objevte krásnou, původní a přírodní paletu nejrůznějších zrn a zrníček, včetně těch přirozeně bezlepkových. Uvidíte, že to není nic složitého a hlavně že to stojí za to!

Petr Klíma Luštěninová kuchařka

Luštěninová kuchařka v mnohém navazuje na první knihu Petra Klímy – Zeleninovou kuchařku (v autorově přístupu a ve využívání čerstvých sezonních ingrediencí), v mnohém ji rozvíjí – přináší samé nové recepty a zapojuje další a další suroviny… Budete si díky ní moct vychutnat kouzlo moderní veganské kuchyně, ať už je váš stravovací styl jakýkoli. A protože zásadní součást zdravého jídelníčku představují bílkoviny, je tato kniha věnována (zejména) luštěninám jako jejich kvalitnímu rostlinnému zdroji.

