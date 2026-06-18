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Žena neměla tušení, že je těhotná. V práci nečekaně porodila zdravou dceru

Autor:
  8:36
Kosmetička Bryony Mills-Evansová pracovala ve svém salonu a čekala na příchod zákaznice, když z ničeho nic začala rodit. Pupeční šňůru dítěte pak v šoku přestřihla nůžkami na obočí. „Neměla jsem tušení, že jsem v očekávání. Byl to největší šok mého života,“ uvedla žena.
Žena neměla ani ponětí o své graviditě.

Žena neměla ani ponětí o své graviditě. | foto: koláž iDNES.cz

Bryony Mills-Evansová
Bryony Mills-Evansová
Bryony Mills-Evansová
Bryony Mills-Evansová
5 fotografií

Bryony bylo třiadvacet let a těhotenství ještě neměla v plánu. Nebylo jí zle, nevynechala jí menstruace, nerostlo jí bříško. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měla být v očekávání, takže ji to ani nenapadlo. O to větší šok pak byl, když v rukou držela narozené miminko, které porodila.

„Zrovna jsem ošetřovala klientku, když jsem pocítila v podbřišku mírnější bolesti. Měla jsem pocit, že to souvisí s menstruací, kterou jsem měla za pár dní dostat. Když klientka odešla, sundala jsem si těsné legíny, které mě na břiše tlačily, a lehla si na lůžko, kde klientky ošetřuji. Chtěla jsem si odpočinout před příchodem další klientky. Pak jsem pocítila divný tlak a šla raději na toaletu. A najednou jsem mezi nohama ucítila hlavu miminka,“ uvedla žena.

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Instinktivně prý začala tlačit, byť neměla žádné bolestivé kontrakce a během chvilky byla na světě její dcera, o které do té doby neměla potuchy. „Najednou jsem ji držela v náručí. Byla jsem v šoku, nevěděla, co dělat. Měla jsem vybitý mobil, navíc jsem ho měla ve vedlejší místnosti. Jen jsem si s dcerou lehla na lůžko, měla ji na sobě a okolo ní jsem dala ručníky. Pak jsem jí přestřihla pupeční šňůru nůžkami, kterými klientkám stříhám obočí. Zní to jako z filmu a já se tak sama opravdu cítila,“ doplnila pro BBC.

Žena neměla ani ponětí o své graviditě.
Bryony Mills-Evansová
Bryony Mills-Evansová
Bryony Mills-Evansová
5 fotografií

Nevěděla, že musí ještě porodit placentu. Takže když opět ucítila tlak, začala panikařit, že na svět přichází další dítě. Šlo ale právě o placentu, kterou bylo potřeba také vyloučit z těla. „Když jsem si dala nabíjet telefon, zavolala jsem záchranku a převezli nás do nemocnice. Psala jsem zprávu mámě, že jsem právě porodila. Celá rodina byla v šoku,“ směje se dnes už žena.

Tehdy ale byla ve velkém šoku a stejně tak následně i její partner. Dnes už je dvojnásobnou maminkou. „Druhé těhotenství bylo jiné. Věděla jsem to, měla jsem těhotenské příznaky, velké břicho i šílené porodní bolesti,“ dodala s tím, že je ráda za to, že se holčička narodila zdravá.

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