Bryony bylo třiadvacet let a těhotenství ještě neměla v plánu. Nebylo jí zle, nevynechala jí menstruace, nerostlo jí bříško. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měla být v očekávání, takže ji to ani nenapadlo. O to větší šok pak byl, když v rukou držela narozené miminko, které porodila.
„Zrovna jsem ošetřovala klientku, když jsem pocítila v podbřišku mírnější bolesti. Měla jsem pocit, že to souvisí s menstruací, kterou jsem měla za pár dní dostat. Když klientka odešla, sundala jsem si těsné legíny, které mě na břiše tlačily, a lehla si na lůžko, kde klientky ošetřuji. Chtěla jsem si odpočinout před příchodem další klientky. Pak jsem pocítila divný tlak a šla raději na toaletu. A najednou jsem mezi nohama ucítila hlavu miminka,“ uvedla žena.
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Těhotenství jako zázrak. Údajně neplodná žena v sedmačtyřiceti porodila
Instinktivně prý začala tlačit, byť neměla žádné bolestivé kontrakce a během chvilky byla na světě její dcera, o které do té doby neměla potuchy. „Najednou jsem ji držela v náručí. Byla jsem v šoku, nevěděla, co dělat. Měla jsem vybitý mobil, navíc jsem ho měla ve vedlejší místnosti. Jen jsem si s dcerou lehla na lůžko, měla ji na sobě a okolo ní jsem dala ručníky. Pak jsem jí přestřihla pupeční šňůru nůžkami, kterými klientkám stříhám obočí. Zní to jako z filmu a já se tak sama opravdu cítila,“ doplnila pro BBC.
Nevěděla, že musí ještě porodit placentu. Takže když opět ucítila tlak, začala panikařit, že na svět přichází další dítě. Šlo ale právě o placentu, kterou bylo potřeba také vyloučit z těla. „Když jsem si dala nabíjet telefon, zavolala jsem záchranku a převezli nás do nemocnice. Psala jsem zprávu mámě, že jsem právě porodila. Celá rodina byla v šoku,“ směje se dnes už žena.
Tehdy ale byla ve velkém šoku a stejně tak následně i její partner. Dnes už je dvojnásobnou maminkou. „Druhé těhotenství bylo jiné. Věděla jsem to, měla jsem těhotenské příznaky, velké břicho i šílené porodní bolesti,“ dodala s tím, že je ráda za to, že se holčička narodila zdravá.