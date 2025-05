Od jemných žlutých tónů po sytě oranžovou. Oblékněte se do barevné palety večerní oblohy, ve které budete zářit nejen na romantickém rande.

Věříte tomu, že k příjemnému usínání vám dopomůže počítání oveček? Ale kdepak. Nenechte se mýlit. Je to jenom mýtus. Těch ostatně o spánku koluje víc než dost. Seznamte se s těmi nejčastějšími.

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

Příběh Anety: Náš vztah už je jen šeď a rutina. Mám se s přítelem rozejít?

Svého současného přítele jsem poznala na střední škole, když jsme se spolužačkami z ekonomky chodily na praxi do jedné firmy v našem městě. Mně tehdy bylo 16 let, jemu 22. Byla to láska na první...