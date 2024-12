Matku vyženou i s nemocným dítětem, popisuje lékař své zkušenosti z Ugandy

Bál jste se padesátky?

Spíš jsem se bál pocitu, že už budu starý. (směje se)

Čtyřicítka byla v pohodě?

Nezačíná krize středního věku spíš tam? Neměl jsem čas o tom přemýšlet, protože se mi tehdy kompletně změnil život. Měl jsem vybudovanou kariéru, už v devětatřiceti jsem se stal profesorem. Na brněnské klinice jsem působil skoro dvacet let, ale postupem času jsem se tam cítil pořád méně a méně šťastný. Do toho se mi velmi nečekaně rozpadl vztah, po patnácti letech… Přišel jsem domů a nikdo tam nebyl. To mě velmi zasáhlo, kariéra se logicky dostala na druhou kolej, protože jsem měl hodně práce sám se sebou.