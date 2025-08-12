Vědec: Nedostatek účinných antibiotik bude za čas stejný problém jako rakovina

Zdeněk Kameník. Vedoucí laboratoře antibiotické rezistence a mikrobiální metabolomiky v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jiří Kratochvíl
  20:00
Bakterie jsou stále odolnější, potřebujeme vylepšit antibiotika nebo přijít s novými. O obojí se snaží vědecký tým Zdeňka Kameníka z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Proces i dosavadní výsledky popisuje v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.

Když vám lékař předepíše antibiotika, zkoumáte přesné složení a ověřujete si, zda jsou správná?
Mám rád příbalové letáky u všech léků, takže si je dopodrobna čtu, ale léky samozřejmě beru tak, jak mi předepíše lékař. Současná antibiotika jsou dostatečně prozkoumaná, takže je to spíš moje profesionální deformace, že si čtu letáky. Lékař má zkušenosti, ví, na jaké symptomy má předepsat jakou látku, a je v tomto ohledu mnohem povolanější, přestože se věnuji výzkumu antibiotik.

Měli jsme dvě bakterie, každá dělala své linkosamidové antibiotikum. Jejich práci jsme zkombinovali a vytvořili hybrid. A přišli jsme na to, že je to mnohem účinnější antibiotikum. Navíc jsme neudělali nic mimořádného oproti přírodě.

