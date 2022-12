Trápí vás zavodnění organismu? Omezte sůl i cukr a pijte hodně vody

Nepřichází najednou, většinou už nějaký ten pátek pociťujete doslova fyzické nepohodlí, ke kterému se přidružilo i to psychické. Pozorujete otoky na nohou, přesněji v kotnících, na rukou, dokonce i v obličeji. A ručička na váze je jak na houpačce, jednou dole, podruhé nahoře. Ráno se těšíte z celkem plochého bříška a večer byste nejraději zalezli pod zem, jak se stydíte za klokaní vak na břiše. Pocit tloušťky a neforemnosti k psychické pohodě zkrátka nepotřebujete. Co se to s vámi děje?

Pravděpodobně trpíte zavodněním organismu. Ale nebojte, nejde o trvalý stav, zavodnění se dá dobře léčit, jen je potřeba dlouhodobý trpělivý přístup.

Pojďme se podívat, co všechno se mohlo stát, že vaše tělo přestalo fungovat jako řádný vodohospodář. Co je příčinou zavodnění a jak se ho zbavit?

Co dělá potíže vysoký krevní tlak

srdeční choroby

plicní onemocnění

onemocnění ledvin

Příčiny zavodnění organismu bývají různé, ale zjednodušeně se dá říct, že za něj můžou dva faktory. Jedním z nich je nemoc, druhým bývá nezdravý životní styl, kterému se pod tíhou povinností, stresu nebo neúspěchů v určitých životních oblastech zkrátka pokaždé vyhnout nedokážete.

Onemocnět sice můžete i v případě, že se snažíte o zdravou životosprávu, jen máte smůlu v genetické loterii, často však jde onemocnění ruku v ruce s nezdravým životním stylem.

Po přečtení následujících řádků budete možná překvapeni tím, co všechno se může stát příčinou zavodnění. Nejspíš jste ani netušili, jak často se přitom jedná o naše úplně běžné činnosti a zvyky. Jak si škodíme?

Příliš solíme

Doporučené množství soli na den je maximálně 5 gramů. Většinou si ovšem ani neuvědomujeme, že běžně konzumujeme daleko více soli formou průmyslově vyráběných potravin (patří mezi ně například instantní jídla, masové konzervy, dále marinády, nejrůznější dochucovadla...).

Na slané chuti vzniká snadno závislost, která vyvolává touhu po dalším slaném. Jezte potraviny v přirozeném stavu a snižte dosolování, místo soli volte raději česnek a bylinky.

Příliš sladíme

Cukr a rafinované sacharidy na sebe vážou vodu, takže se jejich konzumací zavodňujete rychleji, než byste chtěli. Nevěřte ani tvrzení výrobců o „přírodních“ přísadách v minerálkách, vždy běží o tělu nepřirozené látky.

Zkuste sladit ovocnými šťávami, vždy v malém množství, nebo agávovým sirupem.

Máme překyselený organismus

Překyselenost vznikne v důsledku kombinace stresu a jednotvárné stravy s převahou masa, bílého pečiva a cukru.

Nevěšte hlavu, rozhodně to neznamená, že si maso nebo sýry musíte odepřít, jen snižte jejich množství a do jídelníčku zařaďte více zeleniny, ovoce, ořechů, mléka, kefíru, vajíček, celozrnných produktů a olivového oleje. Tyto potraviny patří mezi tzv. zásadotvorné – vyvažují kyselost prostředí.

Málo pijeme

A tím nemyslíme kávu, čaj nebo třeba pivo. Na mysli máme vodu. Rozhodně nevěřte tomu, že pokud jste zavodnění, znamená to, že musíte méně pít. Je to přesně obráceně. Zvyšte příjem vody, tělo si poradí.

Odvodňují a chutnají vodní meloun

rajče

okurka

brusinky

mrkev

lilek

artyčoky

celer

hrozny

chřest

černý rybíz

Nedostatek pitného režimu vede totiž k tomu, že organismus v určitém „stresu“ začne vodu shromažďovat o to horlivěji a vy se pak zavodnění jen tak nezbavíte.

Odvodněte se jednoduše

Odvodnění organismu není žádná velká věda. Máme pro vás pár tipů, jak na to, aniž by vás to nějak finančně zruinovalo nebo příliš okrádalo o čas.

Upravte jídelníček tak, aby v něm nebyla jídla s vysokým obsahem soli, bílé pečivo, bílý cukr a umělá dochucovadla.

Dodržujte pitný režim, v začátcích pijte jen vodu, čistou a neslazenou, časem přidejte i bylinné čaje s diuretickými účinky, v lékárně vám doporučí ty pravé.

Pravidelně se hýbejte, rozproudíte krev v těle a urychlíte chod metabolismu.

Do jídelníčku přidejte doplňky stravy v podobě hořčíku a draslíku, které regenerují buňky v těle.