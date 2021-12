Bezpečné závislosti vám prospějí. Naučte se smát, odpočívat a hýbejte se

Adiktolog Aleš Kuda pomáhá lidem závislým na kokainu, heroinu nebo třeba alkoholu. Týdeník 5plus2 se však zeptal, zda existuje také něco jako „pozitivní závislost“, tedy určitý rituál, kterým si naopak zpestříme život. A jak si takový rituál vytvořit.

Jedna z definic dospělého člověka říká: Měl by umět pracovat, měl by umět milovat, tedy vytvářet vztahy, a za třetí by si měl umět hrát, tedy odpočívat. Tento třetí pilíř v sobě zahrnuje koníčky, odpočinek, radost a zábavu, ovšem může postupně mizet. To vede k životní nepohodě, možnému vyhoření i rozvoji negativních závislostí, například na alkoholu. K čemu je „třetí pilíř“ dobrý a jak o něj pečovat, radí právě adiktolog Aleš Kuda.

Čtěte. Místo závislosti na mobilním telefonu O negativní závislosti na mobilním telefonu je možné mluvit v okamžiku, kdy člověk není schopen odložit přístroj ani ve chvíli, když se to nehodí, například za volantem. Jakmile po telefonu sáhnete třikrát na červené na semaforu, je načase se zamyslet. „Mně osobně pomáhá, když mi aplikace na mém telefonu ukáže každé pondělí, kolik času jsem s telefonem strávil v předchozím týdnu,“ říká adiktolog Aleš Kuda. Lidé mají podle něj pocit, že jim neustále něco utíká, zároveň se na člověka valí příliv informací. „Zde je třeba zapojit určitou zdrženlivost, hlídat si, abychom neustále telefon či sociální sítě nesledovali, potažmo je nutné si vytvořit nějaká pravidla či rituály. Třeba v určitém čase vyměnit telefon za četbu nebo třeba za sport,“ dodává.

Jako chytit puk do lapačky

Nejdříve trocha teorie. „Při vzniku závislostí se proti nám obrací jedna lidská vlastnost, která lidem odjakživa pomáhá přežít, a to je schopnost vytvářet podmíněné spoje, tedy v určitých situacích reagovat reflexivně,“ vysvětluje Aleš Kuda. Jako příklad svým klientům či pacientům často uvádí hokejového brankáře.

„Když na něho letí obrovskou rychlostí puk, chytí ho do lapačky. Není to o tom, že si vše propočítá, funguje to na základě reflexu - puk už takto letěl tolikrát, že se brankáři v hlavě vytvořil spoj a on to dělá automaticky,“ pokračuje.

Právě automatické vytváření podmíněných spojů stojí za vznikem závislostí na alkoholu, práci, drogách či automatech. Podobného procesu ale však využít i naopak, tedy při budování „závislostí pozitivních“, které mohou lidem vracet životní pohodu a radost. „Spíše bych to nazval určitými rituály, ať jde o sport, četbu či nějakého koníčka. Každý člověk by si měl takové rituály vytvářet,“ radí adiktolog.

Kdo je Aleš Kuda Psychoterapeut a adiktolog Aleš Kuda vystudoval obor psychologie – pedagogika FF UK v Praze. O drogovou problematiku se zajímal už během studií, v roce 1996 byl u založení prvního doléčovacího centra pro závislé v Česku, které následně několik let vedl. O drogové problematice přednáší, například na Lékařské fakultě UK, vedl a pracoval v terapeutických komunitách Němčice a Karlov. V roce 2017 založil soukromou adiktologickou kliniku NEO Centrum, kterou pak vedl.

K čemu ale takové postupy jsou? „Rituály mohou dobře fungovat při tzv. ‚work-life balance‘, tedy pomáhají vyvažovat život člověka mezi prací a odpočinkem.

Jsou to činnosti, které nám pomáhají odpočívat, dělají nám radost či pomáhají hezky strukturovat den – například ranní či odpolední běh může fungovat jako předěl mezi prací a volným časem,“ vysvětluje expert. Ať se člověk pustí třeba do pravidelného otužování či jógy, rituály mají i další praktický význam, mohou chránit před vyhořením. „Ve chvíli, kdy budu vyhořelý, protože léta pracuji, tak jednou z cest, jak z tohoto stavu uniknout, je začít se věnovat nějakému koníčku či sportu. Bývá to nezbytná součást uzdravení,“ doplňuje adiktolog.

Říká se, že rituál vznikne za 21 dnů

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celého Kraje Vysočina.

Jak ale poznat, v jakém stavu je třetí životní pilíř, tedy zda umíme po práci odpočívat a hrát si? „Že v této oblasti je něco v nepořádku, zjistíme tak, že člověk najednou nemá v životě žádné radosti, že ubývají příjemné pocity,“ vysvětluje Aleš Kuda. Tady je namístě zaměřit se na to, co nám právě radost přináší.

A pokud se tomu nevěnujeme, tak začít. „Říká se, že když něco děláte 21 dnů po sobě, tak se to stane rituálem,“ přináší jednoduchou poučku. Kdo se chce či potřebuje vrátit do stavu určité rovnováhy, nejčastěji volí jednoduchou variantu, a tou je sport, který dělá člověku dobře a ještě udržuje fyzičku.

Spotřeba roste. Kokain společnosti dominuje Spotřeba kokainu ve společnosti stoupá. „Je to důsledek dostupnosti, zároveň střední třída bohatne, takže dřívější exkluzivita drogy už také mizí,“ vysvětluje adiktolog Aleš Kuda. Právě na kokain a s ním spojené závislosti se už několik let specializuje. „Roky za mnou kokainisté chodí a opravdu spotřeba za posledních pět, možná 10 let výrazně vzrostla. Pokud si kokain někdo dá bez ohledu na to, co ho čeká a v jaké je situaci, je možné mluvit o závislosti.“

„Může se objevit i závislost, protože to, že je nám při sportu dobře, zajišťují látky zvané endorfiny, které se vyplavují do krve. Jsou to vlastně přírodní opiáty. Sportovec zvyklý na nějakou dávku tréninku je vlastně zvyklý na určitou dávku endorfinů, stejně jako narkoman na určitou dávku drogy,“ vysvětluje adiktolog, který sám pocit závislosti na sportu zažil. „Dělal jsem vrcholově plavání a triatlon. Když jsem kvůli zdravotním potížím musel ze dne na den přestat, zažíval jsem jistý druh fyzických abstinenčních příznaků,“ vypráví s tím, že když vrcholové sportovce odstřihnete od sportu, zažívají pak poměrně nepříjemné stavy.

Střípky k uzdravení

Vytváření drobných rituálů může pomáhat i u lidí, kde radost ze života nahradila určitá negativní závislost. „Nefunguje to ale tak, že třeba závislost na alkoholu vyléčí pouhé běhání. Závislosti jsou často spojené s problémy jako deprese, trauma, nespokojenost či vyhoření a cesta ven bývá změna životního stylu,“ vysvětluje odborník na závislosti.

Kryptoměny, nová závislost? Adiktologické poradny v Česku začínají navštěvovat klienti s novým typem závislosti, a to jsou kryptoměny, tedy virtuální peníze, které Generální finanční ředitelství nenazývá měnou, ale nehmotnou movitou věcí. Zatímco na kurz například české koruny dohlíží centrální banka a reguluje ho, kryptoměny jsou decentralizované a jejich cenu ovlivňuje jen nabídka a poptávka. To v praxi znamená obrovské cenové výkyvy, které mohou u neopatrných investorů přerůst až v posedlost. Ceny skáčou nahoru a dolů, dá se rychle vydělat, ale také prodělat. Ať jde o měnu bitcoin, ethereum nebo NEO, investice se staly adrenalinovou záležitostí. Češi do kryptoměn jen za prvních devět měsíců letošního roku investovali podle ředitele společnosti Bit.plus Martina Stránského více než čtyři miliardy korun, tedy dvakrát více než o rok předtím.

„Právě u alkoholu nestačí jen přestat pít. Je třeba změnit styl práce, přehodnotit osobní vztahy, tedy s kým žijete, s kým se stýkáte, jaký je váš životní prostor, ve kterém se pohybujete. Některých věcí se člověk musí začít vyvarovávat a některé věci do svého života naopak vložit,“ vysvětluje s tím, že právě drobné rituály mohou být jedním ze střípků, které pomohou k celkové změně a vyléčení. „Vytvořit si určité rituální činnosti bych doporučil každému, jsou zpestřením i ochranou každodenního života,“ uzavírá Aleš Kuda.