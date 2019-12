Žena od puberty užívala drogy, dnes je mámou a pomáhá závislým

Ve dvanácti letech začala pít alkohol a kouřit marihuanu. Později přešla i na heroin a skončila na ulici. Neměla domov, peníze, práci a zdravotně na tom nebyla nejlépe.

„Neměla jsem chuť cokoli měnit. Nezáleželo mi na sobě, chtěla jsem mít jen drogu a vše ostatní šlo mimo mě. Byla jsem na úplném dně,“ sdělila dvaačtyřicetiletá Jen serveru The Sun.

Jen se v minulosti styděla mluvit o sexuálním zneužívání, kterému čelila jako dítě. Nikdo nerozuměl tomu, proč propadla drogám a chovala se lhostejně ke své rodině i okolí. Až po letech šla s pravdou ven a velmi se jí ulevilo.

„Měla jsem pocit, že jsem zbytečná, neužitečná, špinavá a za nic nestojím. Považovala jsem se za člověka, který si nezaslouží nic lepšího,“ pokračovala.

Zlom nastal před osmi lety, kdy ji zadržela policie. Kradla, aby měla peníze na drogy, a dostala se tak do ještě větších potíží. Tehdy se rozhodla, že s drogami skoncuje. Byl to ale boj a čekala ji dlouhá a těžká cesta, protože byla na drogách závislá téměř půlku svého života.

„Najednou mě cosi osvítilo. Rozhodla jsem se bojovat. Nechtěla jsem zemřít v příbytku z krabic u řeky,“ svěřila se.

Nebylo lehké dostat se ze závislosti, ale podle Jen to rozhodně stálo za to. Nyní je dvojnásobnou mámou a je pyšná na to, že už je několik let čistá. Nepije alkohol, nekouří, nebere žádné drogy a konečně je šťastná. Svým příběhem inspiruje ostatní a snaží se pomáhat všem, kteří mají s drogami problémy.

„Vím, jaké to je, když vás všichni zavrhnou. Musela jsem se z toho dostat sama, vyléčit své bolavé srdce kvůli zážitkům z dětství. Trvalo dlouho, než jsem pochopila, že to nebyla moje vina,“ doplnila s tím, že má každý právo na pomoc a každý si pomoc zaslouží.