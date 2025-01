Češi závislost na lécích podceňují, je to větší problém než drogy

Rady adiktoložky Moniky Plocové, jak se nestát závislým na lécích Občasné úzkosti, strachy, nespavost, špatnou náladu má každý. Problém nastává, pokud zmíněné příznaky, trvají několik týdnů nebo měsíců , jsou pravidelné, velmi časté nebo trvalé.

Úzkosti, strachy, nespavost a další podobné psychické problémy jsou vyústěním neřešených problémů, traumat, bolestí. Tělo nám dává zprávu, že je potřeba se zastavit, najít konkrétní příčiny a řešit sám sebe a svůj život.

Myslete na to, že návykové léky uleví jen na chvíli. Je to povrchní řešení. Vzniká na nich závislost, a tím si přivodíme další problém.

Návykovým lékům na bolest se chraňte. Pokud jsou opravdu třeba, držte se pokynů na letáku.

Řešte problémy hned, když nastanou. Snažte se mít „čistý stůl".

Mluvte, sdílejte, komunikujte o tom, co vás trápí. Nestyďte se za to (pomohou kamarádi, přátelé). Snažte se brát věci s nadhledem.

Pokud cítíte, že máte psychické problémy, najděte si odbornou pomoc (psychologa, terapeuta, psychoterapeuta). Ať nejste na problémy sami.

Není ostudou vyhledat psychiatra a pobavit se o svých problémech. Pokud vám napíše medikaci, chraňte se návykových léků. Chtějte antidepresiva, působí dlouhodobě a jsou ve většině bezpečná.

Hledejte takové odborníky, kde budete cítit důvěru a zájem vám pomoci.

Pokud už návykové léky užíváte, nebuďte na to sami. Vyhledejte si adiktologa, léčebné zařízení, nechte si pomoci. Stojí to za to.

Bolest patří také k životu. Záleží na nás, jak se k ní postavíte. Většinou si zdravé tělo najde samo cestu z bolesti ven.