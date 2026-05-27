Muž přibral kvůli závislosti na kokainu, kil se pak těžce zbavoval

  11:00
Sedmačtyřicetiletý Paul Fish z Velké Británie měsíčně utratil za kokain v přepočtu devadesát tisíc korun. Když drogy odezněly, extrémně se přejídal a nabíral kila neskutečnou rychlostí. Až když se zbavil závislosti na drogách, začal hubnout. Samo to však nešlo. „Byla to dřina,“ říká.
Paul Fish | foto: Profimedia.cz

Kvůli drogám si muž prošel peklem. Měl extrémní problémy v soukromém životě i práci a má dluhy, které bude ještě dlouho splácet. Alespoň se však dokázal dostat z obezity, která ho navíc i ohrožovala na životě. Zatímco většina závislých na drogách hubne, on extrémně přibíral, protože se přejídal a v noci chodil i třikrát pro jídlo.

„Drogy jsem užíval celkem pětadvacet let. Nechápu, co všechno moje tělo zvládlo. V roce 2025 jsem zažil něco, co mi život naprosto změnilo. Bylo to jako probuzení ze zlého snu, rozhodl jsem se s tím skoncovat. Přestal jsem brát drogy a začal dělat něco pro své tělo,“ sdělil pro Wales Online.

Do té doby žil tak, jak si asi jen málokdo dokáže představit. Jeho drogový dealer mu každé ráno házel kokain v sáčku přímo za plot, jako by se jednalo o noviny. „Když mi odmítli na klinice operaci zubu moudrosti, který mi způsoboval velké problémy, rozsvítila se mi v hlavě červená kontrolka. Byl jsem ve špatném zdravotním stavu a lékaři se nelíbilo, že jsem obézní. Ten zub ale musel ven,“ pokračoval.

S pomocí partnera se tedy rozhodl pro detox a dal drogám sbohem. Podle něj první týdny nebyly vůbec jednoduché. Bylo to extrémně náročné na psychiku a několikrát měl chuť to vzdát. „Pomohlo mi nejíst dopoledne. Začal jsem jíst až po poledni a malé porce. Naučil jsem se určitou rutinu, která mi dělala dobře. Mám pocit, jako bych se vrátil z vězení a začal úplně nový život,“ doplnil.

Nyní dokonce běhá maratony. Ještě před dvěma lety měl problém dojít i do potravin pár ulic od vlastního domu. Kromě běhu také chodí každý den dvanáct tisíc kroků a zaměřil se na zdravou stravu. „Můj život je teď o tolik lepší. Mrzí mě, že mi nedošlo dříve, v jak hrozném stavu jsem byl,“ dodal. Všechny zároveň varoval před užíváním drog. „Stačí jedna dávka kokainu a už se vezete. Je to nebezpečné,“ míní.

26. května 2026

