Kvůli drogám si muž prošel peklem. Měl extrémní problémy v soukromém životě i práci a má dluhy, které bude ještě dlouho splácet. Alespoň se však dokázal dostat z obezity, která ho navíc i ohrožovala na životě. Zatímco většina závislých na drogách hubne, on extrémně přibíral, protože se přejídal a v noci chodil i třikrát pro jídlo.
„Drogy jsem užíval celkem pětadvacet let. Nechápu, co všechno moje tělo zvládlo. V roce 2025 jsem zažil něco, co mi život naprosto změnilo. Bylo to jako probuzení ze zlého snu, rozhodl jsem se s tím skoncovat. Přestal jsem brát drogy a začal dělat něco pro své tělo,“ sdělil pro Wales Online.
Do té doby žil tak, jak si asi jen málokdo dokáže představit. Jeho drogový dealer mu každé ráno házel kokain v sáčku přímo za plot, jako by se jednalo o noviny. „Když mi odmítli na klinice operaci zubu moudrosti, který mi způsoboval velké problémy, rozsvítila se mi v hlavě červená kontrolka. Byl jsem ve špatném zdravotním stavu a lékaři se nelíbilo, že jsem obézní. Ten zub ale musel ven,“ pokračoval.
S pomocí partnera se tedy rozhodl pro detox a dal drogám sbohem. Podle něj první týdny nebyly vůbec jednoduché. Bylo to extrémně náročné na psychiku a několikrát měl chuť to vzdát. „Pomohlo mi nejíst dopoledne. Začal jsem jíst až po poledni a malé porce. Naučil jsem se určitou rutinu, která mi dělala dobře. Mám pocit, jako bych se vrátil z vězení a začal úplně nový život,“ doplnil.
Nyní dokonce běhá maratony. Ještě před dvěma lety měl problém dojít i do potravin pár ulic od vlastního domu. Kromě běhu také chodí každý den dvanáct tisíc kroků a zaměřil se na zdravou stravu. „Můj život je teď o tolik lepší. Mrzí mě, že mi nedošlo dříve, v jak hrozném stavu jsem byl,“ dodal. Všechny zároveň varoval před užíváním drog. „Stačí jedna dávka kokainu a už se vezete. Je to nebezpečné,“ míní.