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Co dělá zatmění Slunce s psychikou? Vědci popsali úžas i mýty o bitvách

Ivana Vaňkátová
  4:00
Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu zatmění Slunce v době, kdy se nad...

Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu zatmění Slunce v době, kdy se nad Prahou začala stahovat mohutná bouřková mračna. | foto: Gust Martin / ČTKČTK

„Malý chlapec sleduje přes a magnetického kotouče počítačové diskety. průběh...
„Lidé pozorují přes brýle s tmavými sklíčky zatmění slunce.“ - u stanice metra...
„Úředník na brněnské ulici sleduje středeční zatmění Slunce pomocí vlastnoručně...
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Dnes večer se nad Českem a Slovenskem odehraje vzácná astronomická souhra – výrazné částečné zatmění Slunce, na které v noci naváže vyvrcholení meteorického roje Perseid za ideálních bezměsíčných podmínek. Sluneční kotouč na podvečerní obloze z velké části zmizí a šero na pár desítek minut promění atmosféru i chování přírody.

Proč v nás zmizení slunečního disku odpradávna budí posvátnou úctu, mráz po zádech či pocit sounáležitosti? Co přesně dělá zatmění Slunce s lidskou psychikou? Jakým mýtům v souvislosti s tímto nebeským jevem věříme? A proč byla slavná Thalétova předpověď možná jen legendou?

Co se děje v hlavě, když přijde zatmění Slunce?

Astronomické okénko pro 12. srpna 2026

V Česku a na Slovensku úkaz začne kolem 19:19 SELČ. Maximum nastane okolo 20:11 SELČ těsně před západem Slunce, kdy Měsíc zakryje až 87 % slunečního disku a vytvoří siluetu býčích rohů. Nastane neobvyklý dvojí soumrak. Noc ze 12. na 13. srpna navíc přinese ideální podmínky pro sledování Perseid (až 80 meteorů za hodinu), protože Měsíc bude v novu a nebude rušit oblohu.

Naše tělo a mozek fungují na základě pevných biologických očekávání. Ráno vychází Slunce, přes den svítí a večer pomalu zapadá. Když se však během několika desítek minut denní světlo promění v neobvyklé, až kovové šero, ochladí se o několik stupňů a zvířata kolem ztichnou, mozek zažije šok z porušení základního pravidla fungování světa.

Psychologové popisují, že při zatmění Slunce náš mozek prochází sérií specifických reakcí:

  • Porušení mentálního schématu: Běžné vysvětlení situace nestačí a mozek musí svůj model světa narychlo rozšířit.
  • Fenomén malého já: Pozorovatel vnímá nesmírnost vesmíru. Vlastní potřeby, ega a každodenní starosti náhle působí jako zanedbatelné.
  • Zpomalení času: V experimentech zaměřených na úžas lidé uváděli pocit nadbytku času. Krátký okamžik tak působí subjektivně velmi dlouze a intenzivně.
  • Tělesná odezva: Od zrychleného tepu, husí kůže a zatajeného dechu až po slzy nebo náhlý pocit úlevy.
„Malý chlapec sleduje přes a magnetického kotouče počítačové diskety. průběh...

Z neurobiologického hlediska dochází při prožitku úžasu ke snížení aktivity v oblastech mozku, které jsou zodpovědné za sebereflexi a přemítání o vlastním já. Zatmění Slunce tak dočasně vypíná náš sobocentrický režim.

Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem

Čím v nás zatmění budí úžas?

Zažitý pocit při sledování zatmění psychologové definují jako awe – směs hlubokého úžasu, obdivu, pokory, ale i jemného mrazení v zádech. Známá lovkyně zatmění Slunce Sarah Marwicková popsala tento paradox časopisu Time slovy: „Cítíte se zároveň obrovští i zcela nepatrní.“

Není to jen zrakový zážitek. Při zatmění se mění několik smyslových podnětů současně:

  • Fyzikální proměna: Rychle klesá množství slunečního záření a teplota vzduchu. Podle NASA při úplném zatmění obvykle o cca 5 °C v závislosti na vlhkosti a oblačnosti.
  • Akustika přírody: Ptáci utichají a uléhají, hmyz přestává vydávat zvuky, mění se proudění vzduchu.
  • Nakažlivý úžas davu: Reakce okolí – výkřiky, potlesk, nebo naopak absolutní ticho přítomných lidí – prožitek výrazně zesilují.
„Lidé pozorují přes brýle s tmavými sklíčky zatmění slunce.“ - u stanice metra...

Silný sociální dopad potvrdila studie vědců z University of California publikovaná v časopise Psychological Science. Analýzou příspěvků 2,9 milionu uživatelů sociální sítě Twitter během amerického zatmění v roce 2017 zjistili, že lidé v pásu totality (úplného zatmění) používali výrazně více slov vyjadřujících úžas, pokoru a sounáležitost (my, pomoc, přátelství) a méně jazyka zaměřeného pouze na sebe.

Kde sledovat úplné zatmění Slunce 2026. Totalita protne Španělsko i Island

Zatmění mělo způsobovat potraty i zastavovat bitvy

Než lidstvo porozumělo mechanice nebeských těles, působilo zmizení Slunce jako narušení kosmického i společenského pořádku:

  • Mytologičtí tvorové a smír: V Číně věřili, že Slunce požírá nebeský drak, a bubnovali, aby ho odehnali. V Indie se udržovala legenda o démonu Rahuovi. Naopak západoafrický kmen Batammalibů vnímal zatmění jako souboj Slunce s Měsícem a příležitost, aby i lidé ukončili své pozemské spory a usmířili se.
  • Legenda o zastavené bitvě: Nejznámější příběh zapsal řecký dějepisec Hérodotos. Během války mezi Lýdy a Médy se měl den náhle změnit v noc, což bojující armády přimělo složit zbraně a uzavřít mír. Událost se tradičně spojuje se zatměním 28. května 585 př. n. l. Podrobnosti však nelze nezávisle ověřit – Hérodotos psal až o 150 let později a neuvádí přesné datum ani místo.
  • Pověry o těhotenství: Těhotné ženy nesměly vycházet ven ani manipulovat s ostrými předměty, jako jsou nože či nůžky, aby dítěti nezpůsobily rozštěp. Jako ochranu proti negativním silám pak na oděvu nosily připnutý kovový spínací špendlík.

Co na to říká moderní medicína?

Neexistuje žádný způsob ani důvod, proč by Měsíc zakrývající Slunce mohl jakkoliv ublížit nenarozenému dítěti. Zatmění nevysílá k Zemi žádné nebezpečné paprsky ani záření. Jediné skutečné riziko hrozí vašim očím – pokud se do Slunce podíváte bez speciálních ochranných brýlí, můžete si trvale poškodit zrak.

„Úředník na brněnské ulici sleduje středeční zatmění Slunce pomocí vlastnoručně...

Na zatmění Slunce 2026 nestačí sluneční brýle. Oči ochrání jediná norma

Zatmění Slunce je pro lidstvo menší záhada, než si myslíme

Předpovědět zatmění Slunce bylo v minulosti považováno za vrchol vědění. Všeobecně se traduje, že jako první předpověděl zatmění na 28. května 585 př. n. l. řecký filozof Thalés z Milétu.

Moderní historici astronomie jsou však opatrní. Hérodotos pouze zapsal, že Thalés vymezil rok, nikoliv přesný den, hodinu nebo pás totality. Předpovědět přesné místo úplného zatmění bylo tehdy bez znalosti kulatosti a rotace Země astronomicky prakticky nemožné. Pravděpodobně šlo o šťastný odhad, využití babylonských pozorování nebo až pozdější legendu vytvořenou ke oslavě jeho moudrosti.

Cesta lidstva k přesným předpovědím byla dlouhá:

  1. Babylon a cyklus Saros: Babylonští astronomové objevili cyklus trvající cca 18 let a 11 dní. Věděli, kdy zatmění nastane, ale nedokázali určit, na jakém místě Země bude viditelné.
  2. Mechanismus z Antikythéry: Dva tisíce let starý řecký ozubený počítač dokázal na zadním ciferníku ukazovat očekávaná období zatmění.
  3. Edmond Halley (1715): Jako první publikoval mapu předpokládaného pásu totality nad Anglií a začátek v Londýně sekundově spočítal s odchylkou jen 4 minut.
  4. Friedrich Bessel (1824): Vypracoval matematickou metodu (tzv. Besselovy elementy), která se pro výpočet dráhy měsíčního stínu používá i v éře moderních počítačů.
Posádka mise Artemis II používá brýle pro bezpečné sledování zatmění, které...

Dnes tak díky superpočítačům a laserovému mapování měsíčních kráterů známe průběh zatmění na vteřinu přesně. Až tedy 12. srpna 2026 podvečerní obloha ztmavne, nemusíme se bát hněvu bohů. Můžeme si prostě jen vychutnat ten vzácný okamžik čistého úžasu, který spojuje lidi napříč staletími.

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat
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