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Zatmění Slunce může poškodit zrak. Oční lékař radí, jak se chránit

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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Částečné zatmění Slunce bude lákat tisíce lidí k pozorování i fotografování. Oční lékaři však varují, že už několik sekund přímého pohledu bez správné ochrany může nenávratně poškodit sítnici. Zrádné je, že poranění oka nebolí a první příznaky se často objeví až po několika hodinách.

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Částečné zatmění Slunce je výjimečný astronomický úkaz, který si nenechá ujít mnoho lidí. Právě během něj však oční lékaři pravidelně upozorňují na riziko takzvané solární retinopatie, tedy poškození sítnice způsobeného přímým pohledem do Slunce. Následky mohou být dočasné, ale v některých případech zůstávají po celý život.

„Podobné případy po zatmění Slunce skutečně vídáme. Pacienti přicházejí s rozmazaným centrálním viděním nebo tmavou skvrnou před okem. U některých se zrak během několika měsíců zlepší, u jiných zůstávají trvalé následky ve formě výpadku v centru zorného pole, horší ostrosti vidění nebo poruchy vnímání barev. Vše záleží na míře poškození nervových buněk v centru sítnice,“ říká Pavel Němec, lékařský ředitel sítě očních klinik Lexum a prezident České vitreoretinální společnosti.

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Oko funguje jako lupa

Při pohledu do Slunce funguje lidské oko podobně jako lupa. Světelné paprsky se soustředí do jediného bodu na sítnici, kde mohou poškodit nejcitlivější buňky zajišťující ostré vidění.

„Nejvíce je ohrožena žlutá skvrna (makula), která zajišťuje ostré centrální vidění a umožňuje nám číst, řídit auto nebo rozeznávat tváře,“ vysvětluje oftalmolog.

Co je solární retinopatie?

Solární retinopatie je poškození sítnice způsobené přímým pohledem do Slunce. Nejčastěji vzniká při pozorování zatmění nebo při fotografování Slunce bez ochranných filtrů. Postihuje především žlutou skvrnu (makulu), tedy místo zodpovědné za ostré centrální vidění. Poškození může být přechodné, ale v některých případech zůstává trvalé a ovlivňuje vidění po celý život.

Jak uvádí odborná databáze EyeWiki, přímý pohled do Slunce způsobuje především fotochemické poškození sítnice. Za určitých okolností, zejména při soustředění slunečního světla optickými přístroji, se na poškození může podílet také tepelný efekt. Rozsah následků závisí na délce expozice i intenzitě dopadajícího záření.

Proč je zatmění nebezpečnější než běžný pohled do Slunce

Mnoho lidí se mylně domnívá, že když Měsíc zakryje velkou část slunečního kotouče, riziko pro oči výrazně klesá.

„Při zatmění není Slunce tak oslnivé, proto máme tendenci dívat se do něj mnohem déle. Přesto je množství škodlivého záření stále dostatečné k poškození sítnice,“ vysvětluje lékař Pavel Němec.

Stejně varují i odborníci americké vesmírné agentury NASA. Upozorňují, že během částečného zatmění je nutné mít certifikované ochranné brýle po celou dobu pozorování. Bez nich je bezpečné sledovat Slunce pouze během krátké fáze úplného zatmění, kdy je jeho jasný povrch zcela zakrytý Měsícem. Taková fáze však při letošním zatmění z České republiky viditelná nebude.

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Poškození oka nebolí. První potíže přijdou až později

Největší záludností je podle odborníků, že sítnice neobsahuje receptory bolesti. Bezprostředně po pohledu do Slunce člověk často vnímá jen oslnění nebo barevné skvrny podobně jako po pohledu do silné žárovky. Skutečné poškození se však může projevit až za několik hodin, někdy dokonce až následující den. Právě proto si mnoho lidí zpočátku vůbec neuvědomí, že si při sledování zatmění poškodili zrak.

Mezi nejčastější příznaky patří rozmazané centrální vidění, tmavá nebo světlá skvrna uprostřed zorného pole, pokřivené rovné linie, horší rozlišování barev, přetrvávající oslnění, potíže při čtení.

Podle britské Royal College of Ophthalmologists by měl každý, komu se po sledování Slunce objeví některý z těchto příznaků, co nejdříve vyhledat očního lékaře.

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li štěstí – můžete pozorovat pouhým okem. Z území ČR bylo naposledy vidět v květnu 1706 a znovu to bude možné až v říjnu 2135. Kdo má zájem, bude muset cestovat. V Evropě bude nejbližší úplné zatmění možné pozorovat 12. srpna 2026 ze Španělska.
Jak bude vypadat částečné zatmění Slunce
Maximální pozorovatelná fáze zatmění Slunce 12. srpna 2026 ve vybraných městech Česka a Slovenska. Procentuální zakrytí je uvedeno v ploše slunečního disku.
Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu zatmění Slunce v době, kdy se nad Prahou začala stahovat mohutná bouřková mračna.
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Dá se poškozená sítnice léčit?

Bohužel zatím neexistuje léčba, která by dokázala zničené světločivné buňky obnovit.

Kdy vyhledat očního lékaře

Pokud se po sledování zatmění Slunce objeví:

  • tmavá skvrna uprostřed zorného pole,
  • rozmazané centrální vidění,
  • pokřivené rovné linie,
  • potíže se čtením,
  • horší rozlišování barev,

objednejte se co nejdříve k očnímu lékaři. Vyšetření sítnice pomocí OCT dokáže odhalit rozsah poškození a vyloučit další příčiny obtíží.

„Specifická léčba poškození sítnice po přímém pohledu do Slunce v podstatě neexistuje. Po světelném poškození pacienty pravidelně sledujeme pomocí OCT vyšetření centra sítnice. Některé léčebné postupy, například kortikoidy, antioxidanty nebo neuroprotektiva, byly sice zkoušeny, jejich přínos ale není podložen robustními studiemi,“ říká oční lékař Pavel Němec.

U části pacientů se vidění během několika měsíců částečně upraví. Pokud však dojde k většímu poškození buněk makuly, mohou některé následky přetrvat celý život.

Nestačí ani ty nejtmavší sluneční brýle

Mnoho lidí se domnívá, že jim postačí kvalitní sluneční brýle. To je však nebezpečný omyl.

Tmavá skla sice tlumí viditelné světlo, neposkytují však dostatečnou ochranu před intenzivním slunečním zářením. Navíc se za nimi zorničky rozšíří, takže může na sítnici dopadat ještě více škodlivého světla.

Bezpečné jsou pouze speciální brýle určené pro pozorování Slunce, které splňují normu ISO 12312-2. Doporučuje je také American Astronomical Society.

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Pozor na dalekohled i mobil

Velké riziko představují dalekohledy, teleskopy nebo fotoaparáty bez speciálního filtru.

„Tyto pomůcky mohou světlo ještě více soustředit a způsobit těžké poškození sítnice během okamžiku. Pokud je chcete používat, musí být speciální filtr vždy umístěn před objektivem přístroje,“ upozorňuje oftalmolog Němec.

Mobilní telefon sám o sobě oči nechrání. Bezpečné je pouze sledování obrazu na displeji, pokud se přitom člověk nedívá přímo směrem ke Slunci.

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Děti jsou ohroženější

Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat dětem. Bývají zvídavější, vydrží se do Slunce dívat déle a často si neuvědomují možné následky.

Zatmění by proto měly sledovat pouze pod dohledem dospělých a vždy s certifikovanými ochrannými brýlemi. Právě u dětí je důsledné dodržování bezpečnostních pravidel podle odborníků nejdůležitější.

Rady lékaře Pavla Němce, jak bezpečně sledovat zatmění Slunce

  • Používejte pouze nepoškozené certifikované brýle s normou ISO 12312-2.
  • Před každým použitím zkontrolujte, že nejsou poškrábané nebo protržené.
  • Nikdy nepoužívejte běžné sluneční brýle, začouzené sklo, rentgenové snímky ani CD.
  • Dalekohled nebo fotoaparát používejte pouze se speciálním filtrem umístěným před objektivem.
  • Pokud zatmění natáčíte mobilem, sledujte obraz pouze na displeji.
  • Děti nenechávejte pozorovat zatmění bez dozoru.
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