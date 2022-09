Jak se zbavit zápachu z úst. Najděte příčinu, jen čistit zuby nestačí

Nepříjemný fakt, že se někomu line z úst nevábný odér, ještě nutně neznamená, že dotyčný nedbá na zubní hygienu a kartáček vezme do ruky spíše výjimečně. Příčin, jež způsobují takzvanou halitózu neboli chronický zápach z úst, může být daleko víc.

Potíž ovšem bývá často v tom, že ten, koho se to týká, o svém problému vlastně ani neví, on sám zkrátka necítí, že by s jeho dechem bylo něco v nepořádku. Většinou ho na to upozorní někdo druhý, leckdy až po delší době. Taková věc je přece jen poněkud ošemetná. Představte si, jak říkáte své nejlepší kamarádce, která se k vám naklání v kavárně při důvěrném rozhovoru, že je jí cítit z úst.

Existuje ale jednoduchý samotest, při kterém snadno zjistíte, jak jste na tom. Stačí, když si dýchnete do dlaně a tu si potom přiložíte k nosu.

Pozor na diety

Důvodem toho, proč je dech nehezky cítit, jsou anaerobní bakterie, které žijí uvnitř našich úst a produkují síru. Z té se následně uvolňují ony nelibě zapáchající složky.

Nenechte se však mýlit, tyto bakterie jsou zde zcela na místě, pomáhají totiž štěpit bílkoviny, a tím podporují proces trávení. Problém nastává až v momentě, kdy se z nějakého důvodu přemnoží, přičemž špatná zubní hygiena je jen jednou z možných příčin.

Nedrželi jste třeba v poslední době nějakou přísnou dietu? Pokud ze stravy vyloučíte sacharidy (pečivo, přílohy, sladkosti, brambory), spustí se v těle proces zvaný ketóza, při kterém se spalují tuky místo cukrů, a jehož průvodním příznakem bývá mimo jiné zápach z úst.

Podobný problém nastává při půstu, kdy vzniká kyselina acetyloctová (jako náhrada glukózy) a z ní se následně uvolňuje aceton. Dech je pak cítit jako odlakovač na nehty.

Pozor na rizikové potraviny

Za zápach z úst může někdy také stres, únava a různé hormonální problémy. Jinými slovy všechno, co vede k oslabení našeho imunitního systému. Organismus se pak nemá sílu bránit šíření anaerobních bakterií.

Pozor si dejte také na některé „rizikové“ potraviny, jako je česnek, cibule nebo zrající sýry. K nevábnému dechu mají větší sklon i kuřáci, a to nejen kvůli cigaretovému kouři a dehtu. Kouření totiž vysušuje sliznice a napomáhá tvorbě plaku a zubního kamene, ve kterém si bakterie doslova libují.

Na vině však mohou být i různé trávicí potíže, záněty či užívání léků, které snižují produkci slin (např. antibiotika, antihypertenziva, antialergické přípravky nebo některá antidepresiva).

A proč jsou právě sliny pro svěží dech tak důležité? Obsahují kyslík, který je pro anaerobní bakterie jednoznačnou zhoubou, množí se totiž pouze v prostředí bez tohoto plynu.

Jen kartáček nestačí

Abychom si zuby opravdu důkladně vyčistili, nevystačíme si pouze s kartáčkem. Při jídle nám mezi nimi ulpívají zbytky potravy, ze kterých pak vzniká plak (měkká vrstvička pokrývající zuby a okraje dásní), kde se usazují různé mikroorganismy včetně bakterií produkujících zápach.

Proto je třeba používat také dentální nit, případně mezizubní kartáčky a škrabku na jazyk (nevěřili byste, jak silný povlak se zde může vytvořit například během spánku). Zubní hygienu je dobré doplnit také kloktáním a výplachy ústními vodami.