Rady, jak pečovat o močový měchýř a vyhnout se infekcím

Říká se, že močový měchýř a jeho záněty trápí zejména ženy. Vzpomeňte si, co vám kladly na srdce babičky a maminky: „Hlavně se dobře oblékej a obouvej, neseď venku na zemi, ať neprochladneš.“ A pak podle svých zkušeností dodávaly orgány, které můžou utrpět: vaječníky, ledviny a močák. Ohledně posledně jmenovaného ještě připojily delikátní radu: „Jenom si nikde nesedej na prkýnko!“ Jak to tedy s tím močovým měchýřem je?

Spolupracuje s ledvinami

Je pravda, že ženy trpívají takzvanou cystitidou neboli zánětem močových cest hojněji než muži, je to i kvůli tomu, že mají kratší močovou trubici, kterou snadněji zvenčí vniká infekce.

Konečník i pohlavní orgány jsou příliš blízko a někdy ani nepomůže příkladné dodržování osobní hygieny. Naopak, imunitu močových cest může oslabovat přehnané používání mýdla, sprchových přípravků nebo neekologických pracích prostředků. Škodí i nachlazení, velmi často to od nohou.

Měchýř skutečně připomíná dutý váček, u žen sousedí s pochvou a dělohou, u mužů zase souvisí například s prostatou. Ta když se nezdravě zvětší, způsobuje potíže s močením a ohrožuje i měchýř.

Z močáku vycházejí močovody, na každé straně těla jeden, a stoupají vzhůru k ledvinám. Z nich pak odvádějí do měchýře moč. Když se tedy včas neléčí zánět, může se infekce šířit až do ledvin. Kdo to zažil, ví, že není o co stát.

Proto je třeba při potížích, které se nezlepší po podávání bylinných čajů nebo brusinkových preparátů, navštívit lékaře. První vyšetření probíhá snadno, jen z rozboru moči, není třeba se obávat.

Do hry vstupují emoce

Močový měchýř je podle tradiční čínské medicíny orgánem měsíce ledna a stejně jako „únorové“ ledviny ho mistři tohoto učení spojují i s různými emocemi: se strachem, úzkostmi, zvýšenou přecitlivělostí, kdy si člověk všechno příliš bere.

Podle východní moudrosti mohou mít problémy s močovým měchýřem i lidé toužící po citu, kterým se zdá, že dostávají od svého okolí málo lásky. Čínské léčitelství doporučuje hlídat si emoce, snažit se vše si tak nepřipouštět, zbytečně nepitvat, nebýt vztahovační...

Vzhledem k tomu, že močová soustava strádá i chladem, dopřejte si v zimě více tepla, nepřehánějte to s otužováním, pokud na něj nejste zvyklí, ale chraňte se i před ochlazujícími potravinami, například větším množstvím citrusů, ovocných šťáv, džusů, jogurtů a podobně.

Naopak vám prospějí obilné kaše a vydatné polévky. Máte v oblibě záhřevné koření, třeba pepř? S ním ovšem při potížích s močením opatrně. I když v chladných měsících nevnímáte pocit žízně, dodržujte pitný režim. Močové cesty potřebují proplachovat.