Letní záněty močových cest: co je spouští a jak se jim bránit

Slunce, koupání a cestování, to všechno může znamenat pro močové cesty riziko. V létě totiž přibývá zánětů i jiných urologických potíží. Poradíme vám, na co byste si měli dát pozor a jak případné zdravotní komplikace řešit.
V letních měsících narůstá počet infekcí močových cest, a to hlavně u žen, které jsou na ně náchylnější. Může za to kombinace hned několika faktorů, které s létem souvisejí. Jsou mezi nimi nedostatečný pitný režim, přehřátí a následné prochladnutí (klimatizace nebo mokré plavky) a pak také pohlavní styk, který bývá na dovolené častější.

Vliv má i pobyt mimo domov, na cestách, kde lidé oddalují návštěvu toalety. To vše vytváří ideální podmínky pro množení bakterií.

Problémy močových cest

Nejčastějším problémem je zánět močového měchýře. Projevuje se pálením a řezáním při močení, častým nutkáním, bolestí v podbřišku nebo přítomností krve v moči. Pokud infekce postoupí výš do močovodů a ledvin, mohou se objevit i horečky, zimnice a bolesti zad. Vedle klasického zánětu se v létě častěji objevují i vaginální infekce.

Další nepříjemností může být tzv. uretritida, tedy zánět močové trubice. Ten se často zaměňuje za běžný zánět měchýře, ale může mít jiné příčiny, třeba přenos pohlavní cestou nebo podráždění po koupání v kontaminované vodě.

U mužů se pak v létě mohou více objevit i záněty prostaty nebo nadvarlat.

Prevence na cestách

Základem je dostatečný příjem tekutin. V horku tělo vodu ztrácí potem, a pokud nedostatečně pijeme, moč se koncentruje a vytváří ideální prostředí pro vznik bakterií. Pomáhá i časté močení, ženy by se měly vymočit hned po pohlavním styku, vyplaví tak bakterie, které by se mohly v močové trubici usadit.

Důležité je také myslet na vhodné oblečení, nejlepší je to vzdušné. Vyhýbejte se také dlouhému sezení v mokrých plavkách. Na cestách se vyplatí nosit s sebou vlhčené intimní ubrousky a nezapomínat na hygienu i při kempování nebo dlouhých přesunech.

A pokud už se objeví příznaky, nečekejte a navštivte lékaře. Jako první pomoc poslouží také doplňky stravy s brusinkami a pití většího množství čisté vody.

Co na to urolog

I když mají ženy v létě častější urologické potíže, mnohdy je přehlížejí a lékaře nenavštíví. Proč je důležité, aby k lékaři zašly? Odpovídá urolog Ondrej Kaplán z Venova Kliniky.

Jaké urologické potíže nejčastěji ženy trápí?
U žen se nejčastěji setkáváme s opakujícími se infekcemi močových cest. Neřešená infekce může vést ke změnám sliznice močového měchýře, a tak se podílet na syndromu „zvýšeně aktivního močového měchýře“. Další velkou skupinou jsou pacientky trpící na stresovou „poporodní“ inkontinenci. Ženskou populaci v urologické ordinaci můžeme v zásadě rozdělit na dvě skupiny. Mladší trápí více opakující se záněty, ty starší inkontinence. U postmenopauzálních žen se můžeme setkat s infekcemi močových cest v důsledku změn poševní sliznice.

Jaké další diagnózy jsou běžné a proč ženy někdy nevyhledají pomoc? Vedle zánětů patří mezi časté diagnózy také ledvinové kameny, nádorová onemocnění močového měchýře a močovodů, neurogenní poruchy močení nebo komplikace po gynekologických operacích. Mnoho žen své potíže velmi často bagatelizuje. Nezřídka slýcháme od pacientek, že únik moči nebo bolest při močení považovaly za běžnou součást stárnutí, a proto problém roky neřešily. Přitom dnešní medicína nabízí velmi účinné metody, jak potížím předcházet nebo je léčit.

Proč je důležité navštívit i urologa, nejen gynekologa?
Častým problémem je i to, že se řada pacientek dlouhodobě léčí u gynekologa, aniž by byl přítomen urolog, což může vést k opoždění správné diagnózy nebo neefektivní léčbě. Bojuje-li pacientka s častými infekcemi močového měchýře nebo jakýmkoliv diskomfortem při močení, je namístě navštívit urologa. Urolog a gynekolog mají často jiný pohled na věc, není tak proto vůbec na škodu navštívit ordinace obou specialistů.

