V letních měsících narůstá počet infekcí močových cest, a to hlavně u žen, které jsou na ně náchylnější. Může za to kombinace hned několika faktorů, které s létem souvisejí. Jsou mezi nimi nedostatečný pitný režim, přehřátí a následné prochladnutí (klimatizace nebo mokré plavky) a pak také pohlavní styk, který bývá na dovolené častější.
Vliv má i pobyt mimo domov, na cestách, kde lidé oddalují návštěvu toalety. To vše vytváří ideální podmínky pro množení bakterií.
Problémy močových cest
Nejčastějším problémem je zánět močového měchýře. Projevuje se pálením a řezáním při močení, častým nutkáním, bolestí v podbřišku nebo přítomností krve v moči. Pokud infekce postoupí výš do močovodů a ledvin, mohou se objevit i horečky, zimnice a bolesti zad. Vedle klasického zánětu se v létě častěji objevují i vaginální infekce.
Další nepříjemností může být tzv. uretritida, tedy zánět močové trubice. Ten se často zaměňuje za běžný zánět měchýře, ale může mít jiné příčiny, třeba přenos pohlavní cestou nebo podráždění po koupání v kontaminované vodě.
U mužů se pak v létě mohou více objevit i záněty prostaty nebo nadvarlat.
Prevence na cestách
Základem je dostatečný příjem tekutin. V horku tělo vodu ztrácí potem, a pokud nedostatečně pijeme, moč se koncentruje a vytváří ideální prostředí pro vznik bakterií. Pomáhá i časté močení, ženy by se měly vymočit hned po pohlavním styku, vyplaví tak bakterie, které by se mohly v močové trubici usadit.
Důležité je také myslet na vhodné oblečení, nejlepší je to vzdušné. Vyhýbejte se také dlouhému sezení v mokrých plavkách. Na cestách se vyplatí nosit s sebou vlhčené intimní ubrousky a nezapomínat na hygienu i při kempování nebo dlouhých přesunech.
A pokud už se objeví příznaky, nečekejte a navštivte lékaře. Jako první pomoc poslouží také doplňky stravy s brusinkami a pití většího množství čisté vody.
Co na to urolog
I když mají ženy v létě častější urologické potíže, mnohdy je přehlížejí a lékaře nenavštíví. Proč je důležité, aby k lékaři zašly? Odpovídá urolog Ondrej Kaplán z Venova Kliniky.
Jaké urologické potíže nejčastěji ženy trápí?
Jaké další diagnózy jsou běžné a proč ženy někdy nevyhledají pomoc? Vedle zánětů patří mezi časté diagnózy také ledvinové kameny, nádorová onemocnění močového měchýře a močovodů, neurogenní poruchy močení nebo komplikace po gynekologických operacích. Mnoho žen své potíže velmi často bagatelizuje. Nezřídka slýcháme od pacientek, že únik moči nebo bolest při močení považovaly za běžnou součást stárnutí, a proto problém roky neřešily. Přitom dnešní medicína nabízí velmi účinné metody, jak potížím předcházet nebo je léčit.
Proč je důležité navštívit i urologa, nejen gynekologa?
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.