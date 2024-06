Záněty bez známé příčiny. Proč přibývá nemocí střev, vysvětluje profesor Lukáš

Lukáš je přednostou Klinického centra ISCARE, které se specializuje na gastroenterologii, tedy obor zabývající se diagnostikou a léčbou onemocnění zažívacího traktu. Výskyt idiopatických střevních zánětů, tedy těch vzniklých z neznámé příčiny, vzrůstá a postihuje zejména mladé lidi. Nadějí pro ně jsou nové léky.

Proč je nárůst střevních onemocnění zejména v rozvinutých zemích, v západní Evropě a v Severní Americe?

Na to jsou různé teorie… Ale platí to i historicky, neboť idiopatické střevní záněty se poprvé objevily v průmyslově nejrozvinutějších zemích. (Jde o chronická střevní onemocnění s neznámou příčinou vzniku – patří mezi ně např. Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Na první pohled jsou si všechny tyhle nemoci dost podobné, liší se např. částí střeva, kterou postihují, a hloubkou, do níž zasahují střevní stěnu. Jde o autoimunitní nemoci, kdy imunita začne z různých příčin bojovat proti orgánům vlastního těla, pozn. red.) Ulcerózní kolitida byla poprvé popsána a odlišena od infekčně podmíněných zánětů tlustého střeva na konci 19. století ve Velké Británii, což byla v té době nejprůmyslovější země světa. Crohnova choroba byla popsána a odlišena od střevní tuberkulózy v roce 1932 v New Yorku…

A doteď platí: v ekonomicky méně rozvinutých zemích převládají infekční záněty tlustého a tenkého střeva, kdežto v těch hospodářsky vyvinutějších narůstají spíše autoimunitní nemoci, jako jsou právě idiopatické střevní záněty nebo celiakie (celoživotní nesnášenlivost lepku, pozn. red.). Co je hlavní příčinou, se můžeme jenom domnívat. Roli však budou hrát strava, menší míra pohybu, méně práce venku v přírodě a koncentrace pracovních aktivit do kanceláří nebo průmyslových hal, zvýšená konzumace rafinovaného cukru (původně přírodní řepný nebo třtinový cukr, jenž byl průmyslovým zpracováním zbaven minerálních látek, vitaminů a vlákniny, pozn. red.) a také tuků, především omega-6 mastných kyselin (ty v nadbytku působí prozánětlivě a zvyšují srážlivost krve, což zvyšuje riziko krevních sraženin, pozn. red.). K tomu je nutné připočítat i psychický stres a u Crohnovy choroby ještě kouření cigaret.