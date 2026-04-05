Věřte, nebo ne, žaludek je celkem „citlivka“. I když je prázdný, produkuje kyseliny – a ty následně dráždí a naleptávají jeho stěny. Úleva pak přichází společně se snídaní, jídlo je spása. Vytvoří v žaludku ochranný slizovitý povlak, který chrání sliznici před další invazí kyselých šťáv. Proto byste si měli dávat pozor, co všechno děláte nalačno. A tady je pár věcí, které dokážou váš žaludek nejvíce potrápit. Vyvarujte se jich včas.
Pití kávy
Příjemně voní, chutná a dodává energii, pokud si však tenhle „životabudič“ dopřejete nalačno, koledujete si jenom o problém. V kávových zrnech se totiž nachází kyselina kávová, chinová a chlorogenová. Tahle silná trojka zvyšuje kyselé pH v žaludku a podporuje produkci žaludečních šťáv. A výsledek? V zažívacím ústrojí se hromadí tekutina, která vytváří svalové křeče v žaludku. Vy pak můžete mít pocit, že máte v břiše kámen. Tenhle nepříjemný stav vás může provázet klidně až půl druhé hodiny.
První pomoc: Jestli jste si dali turka nalačno, zkuste ho zapít vodou. I když nejste zvyklí snídat, dejte si příště před kávou aspoň něco malého, třeba banán nebo jogurt. Vyhnete se tak ranním dramatům.