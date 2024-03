Žena měla dost domalovávání obočí, tak si ho nechala transplantovat

Celý proces transplantace trval zhruba čtyři hodiny a Siham si výsledky operace nemůže vynachválit. „Nechala jsem si v minulosti obočí vytetovat, ale po čase barva nebyla vidět a vypadalo to otřesně. Musela jsem chodit znovu a znovu. Pak jsem si ho stejně každý den domalovávala a trvalo mi to zhruba pětačtyřicet minut. Už jsem toho měla dost,“ uvedla žena pro Dailystar.

K transplantaci ji inspirovala modelka Chrissy Teigenová, která se svým fanouškům pochlubila tím, že celý proces transplantace absolvovala a nemohla si ho vynachválit. „Zhruba ve dvaceti letech jsem neměla žádné obočí. Prostě mi najednou vypadalo a už znovu nenarostlo. Řasy i vlasy jsem měla v pořádku, takže jsem kvůli tomu dost vytrpěla. Nechtěla jsem se smířit s tím, že už do konce života žádné mít nebudu,“ pokračovala.

Siham žije v Los Angeles, ale pro transplantaci si vybrala kliniku v Londýně, která měla nejlepší reference. „Nelituji toho, že jsem letěla takovou dálku. Myslím, že kvalitní klinika a dobří lékaři jsou základ úspěchu jakékoli operace,“ uvedla. V minulosti si nechala například zvětšit poprsí pomocí silikonových implantátů. I tehdy vybírala kliniku pečlivě, protože se bála případných komplikací.

„Pro někoho je transplantace obočí nesmyslem a zbytečností. Někdo říká, že už nevím, co bych si vymyslela, abych na sebe upoutala pozornost. Já ale otevřeně o tomto zákroku mluvím, protože vím, kolik dalších žen trpí podobně jako já. Není nic špatného na tom, že chceme mít na sobě to, co je pro nás přirozené,“ doplnila.