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Zadýcháte se do schodů? 7 situací, kdy může srdce vysílat varovný signál

Petra Barochová
Nemocné srdce nemusí bolet. Někdy na problém upozorní jen zadýchávání do schodů, nezvyklá únava, bušení srdce nebo oteklé kotníky. Kdy ještě mohou být podobné potíže nevinné a kdy už stojí za to zbystřit? Těchto sedm běžných situací se nevyplatí přehlížet.
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Ilustrační fotografie

Nemoci srdce a cév patří stále k nejčastějším příčinám úmrtí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na kardiovaskulární onemocnění celosvětově zemře přibližně dvacet milionů lidí ročně. Také v Česku zůstávají nemoci oběhové soustavy nejčastější příčinou úmrtí, jak ukazují data Českého statistického úřadu.

Srdeční potíže přitom nemusí začít dramaticky ani typickou bolestí na hrudi. Někdy se projeví při zcela běžných činnostech nebo v situacích, kterým člověk zpočátku nepřikládá větší význam. Kterých sedmi je dobré si všímat?

Nejhorší škůdci, kteří nenápadně ničí naše srdce a cévy

1. Schody jsou najednou mnohem těžší

Dřív jste vyšli dvě patra bez přemýšlení, teď se musíte v půlce zastavit a popadnout dech. Nemusí jít o nic vážného – na kondici se rychle podepíše delší pauza od pohybu, prodělaná infekce nebo změna hmotnosti.

Pokud se ale při stejné zátěži zadýcháváte výrazně víc než dřív, potíže se zhoršují nebo se přidávají další příznaky, stojí za to hledat příčinu.

Dušnost při námaze patří například mezi typické příznaky srdečního selhání. Také nová doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro rok 2026 kladou větší důraz na prevenci, časné rozpoznání srdečního selhání a včasný zásah. Dušnost ovšem může souviset také s onemocněním plic, chudokrevností nebo řadou dalších zdravotních problémů.



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