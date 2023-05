Rady, jak se zbavit zácpy. Pomůže změna stravy i rituál vyprazdňování

Co ještě pomůže Jezte pomalu

Soustřeďte se pouze na to, co máte na talíři. Vypněte televizi, odložte mobil i noviny. Každé sousto si důkladně vychutnejte a zapijte trochou vody. Celkové denní množství jídla si rozdělte do 4–5 menších porcí. Vynechte fast food

Jednostranné diety přinášejí víc škody než užitku. Snažte se o co nejpestřejší jídelníček. Zároveň si dejte pozor na některé potraviny, které mohou způsobit zácpu. Patří sem například bílá loupaná rýže, brambory, přezrálé banány, borůvková šťáva, vejce, mléko a sýry (s výjimkou kysaných mléčných výrobků), maso, luštěniny, kakao, hořká čokoláda a černý čaj. Omezte smažená jídla a fast food. Zařaďte víc potravin s projímavým účinkem – kompoty, kefíry, ovoce, zeleninu, celozrnné obiloviny. Vyzkoušet můžete i sklenku teplé vody s citronem po ránu nalačno. Zařaďte relax

Projevy zácpy bývají často spojené se stresem. Pokud žijete delší dobu v napětí, tělo reaguje zpomalením střevní peristaltiky nebo zadržováním stolice. Proto je nezbytné zařadit aspoň dvakrát týdně krátkou relaxaci. Hýbejte se

Pohyb podporuje činnost střev. Při potížích s vyprazdňováním jsou vhodná hlavně uvolňovací cvičení, u kterých si protáhnete bederní páteř, zpevníte břicho a posílíte svaly pánevního dna. Jestli nemáte čas na cvičení, stačí i svižná procházka – 30 minut třikrát týdně. Nedržte to

I když se nutkání na stolici dostaví v nevhodnou chvíli, nepotlačujte ho. Vydržet domů je sice příjemnější než si odskočit na veřejné toalety, ale můžete si tím způsobit potíže s vyprazdňováním.